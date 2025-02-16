Нарисуйте треугольник: учительница поделилась лайфхаком, как легко решать задачи про движение

Украинская учительница начальных классов дала подсказку школьникам, чтобы запомнить, как просто выполнять задачи на движение. Для этого расстояние (s), скорость (v) и время (t) следует поместить в квадрат.

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Видео педагог опубликовала на своем блоге в Facebook под названием "Учиться легко". Оно набрало более тысячи лайков.

Учитель объяснила: когда вы забыли любую из формул, как найти расстояние, скорость или время, нужно нарисовать треугольник и записать туда компоненты, как показано на фото.

Чтобы найти любой из этих компонентов, например расстояние, используем пример, который выходит на треугольнике. То есть, s = v х t. Когда нужно найти скорость: v = s : t; когда нужно найти время: t = s : v.

В комментариях пользователь подсказала, как можно усовершенствовать такой способ решения задач на движение.

"В начале января в 4 классе у сына была эта тема. Им также учительница показывала эту подсказку с треугольником. Чтобы сын не забыл в каком порядке записывать буквы, предложила ему ключевое слово (СВеТа или СВиТ). Он избрал себе Света в треугольнике, благодаря такому методу, он очень быстро запомнил. Чтобы быстро вспомнить, как найти расстояние, скорость и время ему помогает SVeta", – написала она.

Другой комментатор отметил, что примеры еще можно разбирать логическим мышлением и объяснением, с наглядными схемами и рисунками. На примере авто, дороги, времени езды.

Как сообщал OBOZ.UA, автор блога "Учиться легко", показала простой способ, которым сама пользуется, чтобы рассказать детям о единицах измерения длины. Она объясняет школьникам сантиметры, метры и километры на пальцах.

Раньше сеть покорил лайфхак от украинской учительницы, как любое число быстро поделить на 5.

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