"Если никому не стоит поступать в педагогический, кто будет учить детей?" Украинцев возмутило унижение профессии учителя в сети
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Украинцы развернули дискуссию по поводу унижения профессии учителя в соцсетях. Пользователь сети Олег Абраменко считает, что на педагогические специальности поступают только те, кто не смог поступить в лучший вуз, а с дипломом учителя на работу возьмут разве что уборщиком.
Сеть не поддержала мужчину, подчеркнув, что если никому не стоит поступать на педагогические специальности, то кто же будет учить детей. Под постом в Threads украинцы сетовали, что именно из-за подобного мнения профессия учителя принижается в обществе, а школьных преподавателей начинают презирать.
В то же время к обсуждению присоединились также педагоги, которые рассказали, что поступили на специальность с высокими баллами, ведь выбрали профессию не потому, что не поступили в другие вузы, а из-за любви к детям и стремления дать им лучшие знания.
"Такие люди потом учат своих детей дома презирать учителей, потому что сами их презирают. У меня, например, два высших образования, не педагогических, но я сознательно пошла преподавать, потому что люблю это дело и люблю детей".
"Уважаемый, а кто будет учить ваших детей?"
"Вот я и пошла со своими баллами по ВНО +- 180 и мечтой стать учителем ещё с первого класса. Я поступила на бюджет в 4 университета, в 3 из них на 2 специальности. Мне было из чего выбирать. Я горжусь тем, что я учитель. Автор, не вам судить о наличии мозгов у кого-то".
"С 190 баллами сознательно поступила на педагогический факультет и не жалею! Человек, который горит своим делом, даже уборщица станет владелицей клининговой фирмы. Человек с узким кругозором после юридического факультета Шевченко будет сидеть без работы".
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети разгорелась дискуссия по поводу 12-балльной системы оценивания в школе.
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