'Зачем нужна 12-балльная система, если 11 знает только учитель?' В сети разгорелась дискуссия из-за оценивания в школе

Украинцы устроили дискуссию из-за 12-балльной системы оценивания в школе. В частности, пользователи сети удивлялись, как учителя выставляют оценки детям, если на 11 знают только педагоги.

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Под постом в Threads некоторые украинцы отмечали, что существуют критерии оценивания, однако если их соблюдать, то большинство детей потеряют мотивацию к учебе. В то же время некоторые пользователи сети отмечали, что 12 баллов можно поставить за сочинение или выученное стихотворение, тогда как по точным предметам получить такую оценку практически невозможно. А кто-то рассказывал, что 12 баллов могли получить только те ученики, которые участвовали в олимпиадах.

"Конечно, есть критерии оценки. Но если строго придерживаться этих критериев, то разочаруются самые мотивированные ученики. Уровень знаний катастрофически падает, но нужно хотя бы как-то поддерживать желание работать".

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"Ой, бывало такое, что максимальная оценка за самостоятельную работу – 11. Я это ненавижу! Ну, в смысле, максимум 11? Если максимум — это 12?"

"У меня есть ученики, которые получили 12, но их действительно единицы, и они, извините, "пахали" весь год и показывали высокие результаты, участвовали в научных выставках".

"Потому что раньше на 4 знал только учитель, а на 5 – только Бог, и шанса получить отличие не было вовсе, а так ещё есть 10".

"12 — это творческий уровень (по крайней мере, так было раньше), 12 могли поставить за сочинение, за выразительное чтение стихотворения наизусть и т. п. По алгебре не ставили, за диктанты не ставили, потому что там "творчества" нет. У нас так было. Сын закончил 7 класс, вроде бы точно так же".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские учителя заявили об ухудшении результатов обучения школьников во время войны.

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