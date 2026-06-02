'И это еще молчат о завышенных оценках!' Украинские учителя заявили об ухудшении результатов обучения у школьников во время войны

91% украинских учителей заявили об ухудшении результатов обучения у школьников за последние несколько лет. Такие выводы они сделали из собственных наблюдений, обсуждений с коллегами, снижения оценок учеников и результатов диагностики. Среди главных причин педагоги называют потерю мотивации, стресс из-за войны и последствия длительного онлайн-обучения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на результаты опроса. В подобном исследовании 2024 года такого мнения придерживались 95% педагогов. Также среди причин ухудшения учебных результатов учителя чаще всего называли отсутствие мотивации к обучению – 71% опрошенных, стресс из-за войны – 69% и длительное онлайн-обучение – 54%.

Учителя считают, что ответственность за преодоление образовательных потерь прежде всего должны нести сами ученики. Так думают 79,4% опрошенных. Родителей среди ответственных за восполнение потерь назвали 73,9% учителей, а самих педагогов – 69,2%.

В то же время большинство педагогов уже пытаются компенсировать образовательные потери во время обучения. В частности, 86% школьных преподавателей дополнительно повторяют материал с детьми, еще 43% предлагают дополнительные задания или литературу, а 38% проводят дополнительные занятия. По мнению учителей, самостоятельное обучение с использованием открытых ресурсов, могут помочь улучшить учебные результаты. Такой вариант выбрали 85% опрошенных. Еще 37% учителей считают, что улучшению результатов может способствовать увеличение количества учебных часов.

Украинцы в комментариях под сообщением Освіта.ua поделились собственным мнением. Так, они отмечают, что учителя не мотивированы обучать детей, в то же время для школьников нет правил, отсутствует дисциплина. Кроме того, многие считают, что виноваты в этом и условия, в которых учились дети – отсутствие света и невозможность проводить уроки из-за тревог, из-за чего и возникают образовательные потери.

"Учителя не мотивированы, чтобы научить, для детей нет правил, дисциплины, мотивации которые бы работали".

"Это все отзывы образовательных реформ, внедрение дистанционок, принятие в учительские ряды "уличных" педагогов ... Люди, которые были совсем далеки в педагогике вдруг становятся квалифицированными специалистами. Умные люди никому не нужны, а вот тупым легче управлять".

"Не было света, интернета, уроки не проводили из-за тревог. И никто этого не пишет".

"Дети не понимают ничего на украинском языке. Ситуация станет еще хуже".

"Было бы странно во время войны ожидать улучшения".

"Я еще в начале этих "нушенят" поняла, чем все закончится, поэтому в 2021 году покинула работать в школе. Без дисциплины и упорного труда ученика знаний не будет!"

