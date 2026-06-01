Реформа старшей школы: почему МОН разрешило лицеям оставлять начальные классы и не разрушит ли это НУШ

Академические лицеи смогут оставлять в своей структуре начальную и базовую школу, как исключение. Смягчение требований инициировали по запросу общин, которые опасаются, что при нынешней демографической ситуации выполнить все требования по созданию отдельных лицеев будет сложно.

Видео дня

Об этом рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью Оситория.Медиа. Он выразил надежду, что общины не будут злоупотреблять такими возможностями.

"Будут ли злоупотреблять? Надеюсь, что нет, но точно часть громад воспользуется этой возможностью, именно по их требованию мы и делали это смягчение", – отметил Лисовой.

Реформа происходит в условиях демографического спада, поэтому сеть лицеев не может оставаться постоянной и потребует постоянной корректировки в соответствии с количеством детей в общинах. Кроме сокращения количества детей, есть практические проблемы, которые влияют на решение местных властей. Среди них состояние дорог и транспортная доступность, ведь во многих громадах дети вынуждены добираться до будущих лицеев из соседних населенных пунктов. В случае работы транспортной инфрастуктуры ненадлежащим образом или плохом состоянии дорог, это может создавать серьезные трудности для организации обучения. Именно поэтому образовательное ведомство решило предоставить громадам больше гибкости в переходном этапе.

Несмотря на такие смягчения требований, МОН не отказывается от базовых критериев, которые должны обеспечить качественное профильное образование. Так, согласно действующему Положению о лицее, заведение должно обеспечивать:

не менее двух классов на каждой параллели;

как минимум три профиля обучения.

По словам Оксена Лисового, даже эти требования являются компромиссными, тогда как главная идея реформы остается неизменной – создать современную старшую школу, в которой ученики и ученицы будут иметь реальный выбор профилей, широкие возможности для индивидуальной образовательной траектории и качественные условия для обучения

"Два класса и три профиля, минимум, о которых говорится в положении, – это то ограничение, которое не предусматривает идеальную современную экономическую ситуацию. Очевидно, что надо иметь больший контингент, но это компромисс", – отметил Лисовой.

Он подчеркнул, что несмотря на смягчение некоторых требований, курс реформы Новой украинской школы остается неизменным, а сам компромисс рассматривают не как выход от замысла реформы, а как временный механизм адаптации к демографическим и местным вызовам. Лисовой указал, что лицеи и в дальнейшем должны обеспечивать профильное среднее образование, предлагать школьникам различные направления обучения и функционировать как отдельные юридические лица. По его мнению, после запуска новой системы многие громады могут самостоятельно вернуться к идее обособленных лицеев, когда увидят преимущества на практике.

"Эта ситуация будет динамична и, соответственно, в перспективе кто-то будет принимать решение выходить на отделение лицеев. Когда мы все это запустим и покажем разницу родителям, я думаю, что многие из них будут сами требовать отделения лицеев", – подчеркнул министр образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что родителей озадачило исследование по реформе профильной школы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!