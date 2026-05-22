Где они взяли эту статистику?" Родителей озадачило исследование по реформе профильной школы

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
201
Реформу профильной школы поддерживают 45% опрошенных родителей школьников. В то же время почти треть респондентов не поддерживает изменения, а главными предостережениями остаются недостаток информации, тревога из-за перехода ребенка в другое заведение и непонятность с выбором профиля.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Службы образовательного омбудсмена "Отношение родителей учеников 12–18 лет к реформе профильного среднего образования в Украине. Согласно ей 21,2% опрошенных скорее не поддерживают реформу, 10,7% – не поддерживают. Еще 11,9% родителей не смогли определиться с отношением к реформе, а 11,2% сообщили, что не осведомлены о ней.

В то же время 11% респондентов считают ее полезной, еще 31% – скорее полезной. Зато 18,6% опрошенных считают реформу скорее не полезной для собственного ребенка, а 14,3% – не полезной.

Среди родителей, которые видят пользу в реформе, 29,6% чаще всего называли возможность для ребенка сосредоточиться на предметах, которые будут полезны для будущей профессии. Еще 27,1% считают, что профильная школа поможет ребенку более сознательно выбрать будущую профессию, а 19,9% ожидают развития навыков, необходимых в дальнейшей жизни.

Больше всего родителей настораживает недостаточное количество информации о том, как будет происходить обучение в лицее – 24,7%. Еще 22,7% родителей беспокоит переход ребенка в другое учебное заведение и смена коллектива, а 20,3% – непонятность с выбором профиля.

В то же время 11,7% родителей настораживает дальняя дорога в лицей, столько же – безопасные условия подвоза. 10,3% респондентов беспокоит состояние дорог, 8,8% – отсутствие подвоза в лицей, а 8,4% – проблемы с его организацией. Лишь 7,5% опрошенных отметили, что их ничего не настораживает в реализации реформы профильной школы.

В сети родители удивились таким результатам исследования. В частности, многие отмечали, что статистика "нарисована", ведь никто из украинцев не поддерживает "пародию" на реформу. Кроме того, большинство украинцев не ознакомлены с тем, как будет проходить профилизация, ведь с ними не налажена коммуникация.

"Я не знаю ни одного из родителей и детей чтобы поддерживали эту реформу".

"Зачем делать те опросы, обнародовать ничтожный результат и, все-таки, внедрить ту реформу, которую не поддержали даже 50%?"

"95% вообще мало понимает сущность реформы и что они поддерживают или не поддерживают. А кто-то на так называемом опросе заработал".

"Никто эту реформу не поддерживает, ни родители, ни ученики, ни учителя. А наши приграничные общины вообще не представляют как под постоянными обстрелами, шахедами, кабами и т.д. куда-то детей возить. Безопасных мест на Сумщине нет, особенно Шосткинский район! Вот как они себе все это представляют? Или МОН все равно, что будет с детьми чтобы воплотить "рехворму"?"

