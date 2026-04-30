"Где в сентябре будут наши дети?" В Украине предложили отсрочить реформу старшей школы: сеть возмущена

В Верховной Раде предлагают отсрочить реформу старшей школы из-за неготовности системы к запуску. В частности, речь идет об отсутствии нормативной базы, согласованных программ, нехватки учебников, а также синхронизации между школой и университетами. Кроме того, существуют риск для общин, ведь старшие классы в малых школах будут закрываться, детей нужно будет подвозить, а перед родителями встает вопрос безопасности и ресурсов во время войны.

Соответствующие законопроекты, где предлагается исправить ситуацию, зарегистрированы в парламенте членом фракции "Слуга народа" Ириной Борзовой. Пилотирование старшей школы в 150 учебных заведениях начинается с 1 сентября 2026 года, а полномасштабный запуск – с 2027-го. Согласно реформе, школы будут разделяться на начальные, гимназии и лицеи, где ученики будут выбирать профили.

Власти признают, что реформа в нынешнем виде не соответствует реальным условиям войны. Отдельным вызовом становится демография и "провал" набора в учреждения высшего образования после перехода на 12-летнюю школу – в 2029 году.

"На сегодня не готова нормативно-правовая база, не готовы профильные программы, по которым будут учиться дети, и не напечатаны учебники, по которым должны учиться старшеклассники. Прежде всего речь идет о несоответствии реформы реальным условиям и отсутствие согласованного видения между школой и университетами", – отметила Борзова.

Под заметкой Освіта.ua украинцы выражали свое возмущение, отметив, что подобная реформа не актуальна. В частности, из-за того, что в стране полномасштабная война. К тому же, многие сетовали на то, что власть "вовремя" спохватилась, а саму реформу называли "акцией уничтожения образования". В то же время, значительное количество украинцев отмечали, что не имеют понятия, где в сентябре будут их дети.

"Мы два года назад с родителями поднимали эту проблему на сессии облсовета и СМИ. Но все равно приняли свое. Теперь спохватились".

"Решение будет принято где-то в ноябре, когда оно уже будет никому не нужно".

"Ну наконец-то начали думать".

"Не отсрочить а вовсе отменить".

"Есть же автор этой бессмысленной реформы и люди, которые за это голосовали. Это что, спланированная акция на уничтожение образования?"

