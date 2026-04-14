'Академический лицей – это одно. И совсем другое – 'ребенок будет жить не дома'. Игорь Ликарчук озвучил главный риск реформы старшей школы

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук указал на один из вызовов реформы старшей школы. В частности, образовательный эксперт обратил внимание на проблему проживания учащихся в пансионах во время обучения в учебном заведении. Согласно изменениям, школьники смогут проживать в общежитиях в течение недели.

В заметке в Facebook Ликарчук отмечает, что организация пансионов может стать более сильным вызовом, чем сама реформа. Ведь возникает вопрос ответственности за подростков: государство должно гарантировать не только качественные академические знания, но и безопасность и психологический комфорт вне дома в случае проживания в общежитиях.

"Академический лицей – это одно. И совсем другое – "ребенок будет жить не дома". До этого о дорогах, автобусах, пансионах реформаторы почти не говорили. Потому что это разговоры не о "реформе мечты". Это – о ее реальной цене. Это о последствиях решений, которые не вписываются в розовое будущее, которое рисуют реформаторы и толкатели реформы. Концепция с красивыми словами, разговоры о "европейских стандартах" – все это супер. Можно писать и много рассказывать: красиво, интригуя и с выкрутасами. А вот когда встает вопрос, как в академический лицей довезти ребенка за 30 км, а потом еще и положить там его спать – это уже реальность. Очень жестокая", – пишет Ликарчук.

По его словам, если детей придется довозить до академических лицеев, то рано или поздно возникнут проблемы с тем, как положить их положить спать, накормить, защитить и сохранить жизнь. Однако возникает вопрос, готовы ли директора учебных заведений, которые уже согласились стать лицеями, взять на себя такую ответственность.

Образовательный эксперт на примере общежитий в профтехучилищах объясняет, с какими проблемами могут столкнуться руководители учреждений, которые будут иметь современные пансионы при академических лицеях. В частности, детей нужно учить элементарным вещам: стирать носки, менять постельное белье, следить за личной гигиеной воспитанников, питанием, предупреждать противоправное поведение, курение, употребление алкоголя, организовывать досуг, сопровождать в сложных жизненных ситуациях, бороться с буллингом, устранять конфликтные ситуации и т. п.

"Хейтеры, прочитав это, могут сказать: это было когда-то. Да, было когда-то. Но и завтра, если в академический лицей придется довозить ребенка за 30 км. рано или поздно возникнет проблема, как положить его спать, накормить, защитить и сохранить его жизнь. Готовы ли директора тех лицеев, которые уже согласились стать академическими, взять на себя все, о чем я написал выше. Эти проблемы были тогда, они будут и через год, и через пять", – отмечает Ликарчук.

Он подчеркивает, что ранее на содержание общежитий государство выделяло средства, зато этого не предусматривается в реформе старшей школы. По словам специалиста, в европейских странах, на которых равняются украинские реформаторы, подобные пансионы существуют. Так, в элитных частных школах или в специальных заведениях и являются не инструментом организации массового образования, как хотят сделать в Украине. Кроме того, за рубежом – это дорогая модель, которая имеет отдельную систему с другим бюджетом со всеми юридическими, этическими и безопасностными последствиями.

В то же время, в Украине возникает проблема, ведь продолжается полномасштабная война, когда каждую ночь может быть воздушная тревога. По словам Ликарчука, это становится вызовом, ведь никто не подумал о том, как десятки полусонных детей будут переходить в хранилище и смогут ли они там продолжить спать.

Он объясняет, что для реализации нет условий, которые бы соответствовали стандартам на бумагах. Зато есть дети, которым нужно добраться до лицея преодолев около 30 километров, спать не дома, самостоятельно питаться и иметь психологическую поддержку.

"И когда думаешь об этом – становится очевидным: академический лицей – это одно. А когда ребенок будет жить не дома – это уже совсем другое. Потому что речь идет не о 18-летнем выпускнике школы – почти студенте, а о подростке – еще фактически ребенке", – отмечает эксперт.

От подчеркнул, что в 60-х годах при многих школах существовали пансионы, однако недолго, ведь даже "тогдашнее государство не могло потянуть их"

