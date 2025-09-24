Если НМТ продлится два дня: Татьяна Вакуленко рассказала о возможных трудностях для поступающих

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко объяснила, что чем больше дней будет выделяться на проведение национального мультипредметного теста (НМТ), тем больше вероятность, что экзамен будут прерывать воздушные тревоги. Кроме того, из-за невозможности создать временные экзаменационные центры во всех уголках пребывания абитуриентов, они вынуждены доезжать до других населенных пунктов.

В интервью Вчися.Медиа Вакуленко отметила, что подобные ситуации становятся вызовами для поступающих с прифронтовых, временно оккупированных территорий и тех, которые находятся за рубежом. Несмотря на это, если Правительство примет решение проводить тестирование в два дня, то УЦОКО готов его реализовать с учетом ряда вызовов.

В частности, скорее всего, тестирование будет проходить в две смены, ведь в противном случае не хватит дней, чтобы вовремя выдать результаты экзамена до начала вступительной кампании. Ведь в рамках одной сессии испытание может быть проведено для примерно 22 тысяч абитуриентов.

"Двухсменное тестирование мы уже проводили в 2022–2023 годах — и тогда увидели, что оно довольно проблемное. Например, если во время первой смены была длительная воздушная тревога, то это уменьшало шансы пройти тестирование для поступающих со второй смены, ведь первая смена должна была дописать тестирование после завершения тревоги. Поэтому многие поступающие тогда записывались на дополнительную сессию, поскольку не смогли пройти или завершить тестирование. В то же время при однодневной модели количество таких абитуриентов значительно сократилось", – объясняет Вакуленко.

Также двухдневное тестирование может усложнить путешествие абитуриентов с прифронтовых территорий, ведь там нет ТЭЦ вблизи зон активных боевых действий и повышенного риска. Например, в Херсонской области вообще не проводится НМТ, а абитуриенты должны добираться в соседние области.

"Если в рамках однодневной модели такое сложное путешествие для них было нужно максимум дважды (основная и дополнительная сессии), то при двухдневной модели они должны будут сделать уже четыре выезда", – говорит директор УЦОКО.

Возникнуть трудности могут и у абитуриентов, которые находятся за рубежом. Так, не все иностранные учебные заведения могут быть готовы к длительному оцениванию в рамках двухдневной модели. Кроме того, и не все абитуриенты смогут дважды приехать для прохождения оценивания.

Несмотря на это, отмечает Вакуленко, обучение с длительными перерывами, необходимостью ходить в укрытие утомляет детей. Поэтому для многих поступающих двухдневное тестирование может облегчить эмоциональное состояние.

