Названы лучшие школы Киева по результатам НМТ 2025 года

Лицей "Интеллект" Дарницкого района города Киева стал лучшим учебным заведением по результатам сдачи выпускниками национального мультипредметного теста в 2025 году. Средний балл поступающих – 176,4 балла, а рейтинговый – 150,8.

Второй в списке стал Русановский лицей Днепровского района Киева. Средний балл поступающих 173, рейтинговый – 147,4. На третьем месте оказался ООО "Центр образования "Оптима", где средний балл составил 146,5 так же, как и рейтинговый. Такие данные предоставил образовательный ресурс Освіта.ua.

Далее учебные заведения разместились в таком порядке:

Политехнический лицей Национального технического университета Украины "КПИ" г. Киева, средний балл – 170, рейтинговый – 145.9

ООО "Частное учебное заведение "Европейский коллегиум", средний балл – 171, 3, рейтинговый – 145.7

Естественно-научный лицей №145 Печерского р-на г. Киева, средний балл – 169.9, рейтинговый – 145.2

Технический лицей Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" Соломенского р-на г. Киева, средний – 169.2, рейтинговый – 145.1

ООО "Киевский лицей "Ки скул", средний – 170.5, рейтинговый – 145

Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Т.Шевченко, средний – 168.8, рейтинговый – 144.6

Частный ОУЗ II-III ст. "Лицей "Экология и Культура", средний – 168.4, рейтинговый – 143.2.

Столичные школы ранжированы в таблице по рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов национального мультипредметного теста, полученных участниками тестирования по всем предметам НМТ и с учетом общего количества сданных тестов выпускниками каждой школы.

