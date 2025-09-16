Названы лучшие школы Киева по результатам НМТ 2025 года
Лицей "Интеллект" Дарницкого района города Киева стал лучшим учебным заведением по результатам сдачи выпускниками национального мультипредметного теста в 2025 году. Средний балл поступающих – 176,4 балла, а рейтинговый – 150,8.
Второй в списке стал Русановский лицей Днепровского района Киева. Средний балл поступающих 173, рейтинговый – 147,4. На третьем месте оказался ООО "Центр образования "Оптима", где средний балл составил 146,5 так же, как и рейтинговый. Такие данные предоставил образовательный ресурс Освіта.ua.
Далее учебные заведения разместились в таком порядке:
Столичные школы ранжированы в таблице по рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов национального мультипредметного теста, полученных участниками тестирования по всем предметам НМТ и с учетом общего количества сданных тестов выпускниками каждой школы.
