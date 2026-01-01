'Если она Милана Андреевна, то как зовут папу?' Дети из детсада в Запорожье умилили своей непосредственностью

В сети набирает популярность видео из детского сада в Запорожье, где малышей спросили, как зовут папу ребенка, назвав ее отчество. Малыши растрогали своей непосредственностью, поскольку каждый из них называл имя своего папы, независимо от того, какое имя звучало в вопросе.

Ролик, который был опубликован в социальной сети Instagram на странице jani_kids_, уже набрал более 80 тысяч распространений и около 40 тысяч лайков. В комментариях пользователи радуются тому, как отвечают детки.

"Как зовут папу, если она Милана Андреевна?" – спрашивают у первой девочки, на что получают ответ, что папу зовут "Вася". И так говорили абсолютно все – называли имя своего отца.

"Каждый называет имя своего папы, потому что папа один в мире", – пишут в комментариях.

