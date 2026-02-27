'Если ребенка в школу возвращает страх, он не будет учиться': Ликарчук раскритиковал усиление контроля за учениками и вспомнил о родителях

Украинский образовательный эксперт Игорь Ликарчук раскритиковал усиление контроля за детьми в школах, что предусматривает более оперативный обмен информацией об учениках, которые не посещают обучение. По его словам, школа становится элементом оперативного реагирования, директор превращается в передатчика данных, зато нет ни одного упоминания о родителях, якобы они не отвечают за воспитание детей.

На этом Ликарчук отметил в заметке в Facebook. Он подчеркнул, что все остается так, как и было: ответственность школы процедурная, однако становится более жесткой, а ответственность родителей – декларативная. Зато детей в учебное заведение возвращает не смысл обучения, а страх.

"70% старшеклассников, образно говоря, протирают штаны в школах. Когда приходят на уроки только потому, что так надо. И хорошо, если не терроризируют учителей или тех учеников, которые идут в школу за знаниями. Поэтому все остается, как и было. Ответственность родителей – декларативная. Ответственность школы – процедурная и контролируемая. Отныне – более жестко. Если ребенка в школу возвращает не смысл, а страх, он не будет учиться. Он будет избегать обучения", – написал Ликарчук.

Он отмечает, что наиболее досадным в таком решении становится то, что правительство усиливает ответственность именно учебных заведений.

Напомним, согласно документу вводится усиление контроля за учетом воспитанников детсадов и учеников средних школ, в частности путем обмена данными о непосещении ими обучения. Механизм направлен на взаимодействие между учебными заведениями, службами по делам детей и правоохранительными органами. Это позволяет своевременно реагировать на подобные случаи и принимать необходимые меры в рамках законодательства.

"Что предусматривают обновления: совершенствование алгоритмов передачи информации между учебными заведениями, органами управления образованием, службами по делам детей и подразделениями Национальной полиции Украины; оперативное информирование о детях, которые не посещают учебные заведения или выбыли из обучения; определение сроков обработки данных и передачи информации", – рассказал глава ювенальной полиции Украины Василий Богдан.

Кроме этого, изменения предусматривают использование цифровых сервисов и автоматизированных информационных систем для быстрого реагирования и усиления системного подхода к защите права каждого ребенка на образование.

