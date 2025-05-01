Если ребенок не хочет делать уроки: три лайфхака, как договориться со школьником без криков, угроз и ссор

Украинский психолог Людмила Потапенко дала три совета, как договориться с ребенком делать уроки. Для этого не следует применять крики и угрозы.

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По словам эксперта, все дети разные и к каждому нужен отдельный подход. На своей странице в TikTok она поделилась подборкой фраз и тактик, которые помогут договориться с ребенком, чтобы он сам захотел делать уроки.

Основная цель такого подхода – объяснить, зачем обучение ребенку нужно, мотивировать его, поддержать. Но при этом уважать упрямство ребенка и остаться авторитетом для него.

Фраза для договоренности с ленивыми или безразличными детьми

"Кто умеет справляться со своими делами, тот умеет управлять своей жизнью и иметь больше свободного времени и свободы. А кто не умеет – за него всегда решает кто-нибудь другой".

Фраза для договоренности с упрямым ребенком

"Смотри, что выгоднее – сделать сейчас и иметь свободу, или разрешить какому-то заданию руководить тобой до вечера?"

Фраза для договоренности с усталым ребенком

"Ты сейчас час отдыхаешь (ставим таймер), и делаешь. Потому что не сделанная работа еще больше выматывает голову".

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