'Поставьте мне оценку!' Учитель истории дал совет родителям, который решит много проблем в школе

Учитель истории из Одессы Владислав Водько дал совет родителям, который, по его мнению, способен решить многие проблемы в школе. Он считает, что самым важным является общение родителей с детьми, а не оценка, которую дети просят поставить, чтобы было что рассказать родителям.

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Преподаватель уверен, что если есть коммуникация на дому, то и проблем не будет в школе в том числе. Об этом он сказал в интервью на YouTube для Суспільне Одеса.

"Например, приходит ко мне ученик и говорит "Поставьте мне оценку", потому что родители будут спрашивать, что мы делали на уроке. Тогда я предлагаю ученику рассказать родителям тему урока, обсудить ее" – говорит учитель и объясняет, что этот разговор будет гораздо важнее оценки, которая на самом деле ничего не означает.

Также он подчеркнул, что коммуникация родителей с детьми на любые школьные темы очень важна.

К примеру, если у ученика проблемы с конкретным учителем, и он сказал об этом родителям – все можно решить в рамках общения на родительском собрании или с администрацией школы.

"Когда родители понимают ребенка и понимают его проблемы – это, потенциально, решает очень многое в школе", – уверен Водько.

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