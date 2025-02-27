Если ребенок не хочет учиться: Карпачев назвал ошибку, которую часто совершают родители

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев отметил, что многие дети не хотят учиться и это может быть нормой в маленьком возрасте. Однако основная проблема состоит в том, что родители просто заставляют детей учиться, вместо того чтобы объяснить, для чего это нужно.

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Об этом эксперт сказал в эфире проекта "Супермама". Если родители скажут, что нужно учиться, потому что все дети учатся, это не сработает.

"Это нормально, что ребенок не хочет учиться. Многие не хотят учиться в этом возрасте, особенно, когда родители не объясняют, для чего нужно учиться", – сказал Карпачев.

По его словам, родители часто требуют от ребенка того, что сами не могут объяснить.

"Есть два момента, для чего нужно учиться. Первый заключается в том, что во время обучения формируются новые нейронные связи: ты выполняешь важнейшую функцию – учишься учиться. А дальше этот навык ты применишь для того, чтобы научиться, как, например, вести бизнес. Но надо уметь учиться. Поэтому это делать важно", – пояснил.

Кроме того, следует объяснять детям, насколько важно иметь широкий кругозор.

"Широкий кругозор позволяет производить более приятное впечатление на людей. Потому что приятнее общаться с образованным человеком, чем с невеждой. А если с тобой приятно общаться, то с тобой захочет иметь дело большее количество людей, что расширяет твои возможности", – добавил Карпачов.

В то же время он подчеркнул, что родители должны также заниматься ребенком и учить его, например, порядочности и человечности, а также как общаться с другими людьми.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Карпачев дал совет родителям не выбирать за своих детей их будущее. Они должны сами выбрать, где и на кого хотели бы учиться, и даже если выбор будет ошибочным – ребенок получит драгоценный жизненный опыт.

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