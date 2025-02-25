'Мой сын будет учиться в Лондоне'. Карпачев объяснил, почему родители не должны выбирать образование для своих детей

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев посоветовал родителям заранее не выбирать за своих детей их будущее. Они должны сами выбрать, где и на кого хотели бы учиться, и даже если выбор будет ошибочным – ребенок получит драгоценный жизненный опыт.

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Таким советом он поделился в эфире проекта "Супермама". Одна из участниц шоу рассказала, что решила, что ее сын, которому сейчас три года, будет учиться в Лондоне.

Она даже назвала его Уильямом, чтобы мальчик был в этой стране "своим среди чужих".

"Я уверена, что как назовешь, так и поплывет. И он поплывет в Англию. Потому что в Англии очень престижное высшее образование. Мне хотелось бы для своего ребенка лучшего будущего", – отметила участница.

Карпачев отмечает, что главное для родителей – научить ребенка прислушиваться к собственным чувствам и предпочтениям и делать свой выбор самостоятельно. Кроме того, родители должны предоставить детям возможности развития.

"С одной стороны хорошо, что Юлианна планирует, чтобы ее сын получил лучшее образование в Лондоне. Но это планы мамы, а не сына. Интересно, что она будет делать, если он выберет другой путь. Когда вы хотите лучшего будущего для своего ребенка, все, что вы должны сделать, – дать максимум возможностей для развития. Это отлично, что ребенок может посещать лучшую школу, выбирать иностранный язык и кружки. Но главное – научить его прислушиваться к своим предпочтениям и делать свой выбор. Даже если этот выбор будет ошибочным, ребенок получит опыт и осознает, что его жизнь зависит прежде всего от него", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дмитрий Карпачев сказал, что мама должна проявлять жесткость в своих решениях и не позволять ребенку манипуляциями получить желаемое. Тогда малыш осознает: что бы он ни делал, мамино "нет" означает "нет". Так что через некоторое время мальчики и девочки начнут искать другие способы, например, договариваться.

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