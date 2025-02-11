Мой ребенок – манипулятор. Карпачев объяснил, почему мамино 'нет' должно означать 'нет'

Мама должна проявлять твердость в своих решениях и не позволять ребенку манипуляциями получить желаемое. Когда малыш осознает, что что бы он ни делал, мамино "нет" означает "нет". Через некоторое время мальчики и девочки начнут искать другие способы, например договариваться.

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Об этом отмечает украинский эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев в телепроекте Супермама. Он уверяет, что дети манипулируют, ведь знают, что получат свое. А когда мама жалеет малыша, она оказывает ему медвежью услугу.

"Не вестись. Почему ребенок манипулирует? Потому что он знает, что получит свое. А если ребенок осознает, что при любых обстоятельствах, что бы он ни делал, если мама сказала "нет", это означает "нет". Через некоторое время он начнет искать другие способы. Например, начнет договариваться. Если вам ее жалко, то это медвежья услуга. Потому что вам должно быть жаль того, к чему это может привести потом", – говорит Карпачев.

Давая совет одной из участниц, специалист уверяет, что мама – это не только о заботе и любви, но и осознании того, что она защищает и имеет твердость в своих решениях. Поэтому ребенок не будет видеть защиты от мамы, если он сам может "крутить" взрослым человеком, как ему вздумается.

"Мама это не только о заботе, это не только о любви, но и осознании того, что мама – это защита, мама – это твердость. А как вы можете ее защитить, если вами крутят, как хотят. А дальше еще будет хуже", – отмечает эксперт.

Напомним, Карпачев считает, что нет ничего плохого в том, что дети могут быть разбалованными. Он посоветовал родителям покупать малышам все, что они могут им купить, но не забывать о том, что мальчикам и девочкам также стоит уделять много внимания и давать любовь.

Специалист добавил, что многие родители боятся разбаловать детей, но не боятся сформировать у них заниженную самооценку. В то же время эксперт отметил, что детей следует заранее предупредить, что ситуация с постоянными подарками от родителей будет продолжаться не вечно – до 18 лет уже стоит, чтобы ребенок был самостоятельным.

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