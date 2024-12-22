Психологи назвали 11 тем, которые родители никогда не должны обсуждать перед своими детьми

Родители, которые искренне хотят лучшего для своих детей, должны избегать разговоров на некоторые теми при детях. Психологи советуют не обсуждать при детях свои отношения с партнером, избегать сплетен о знакомых и не говорить о финансовых трудностях или проблемах на работе.

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Издание Your Tango собрало 11 тем, которые психологи не советуют обсуждать при детях. Это полезно знать, чтобы сохранить их психологическое здоровье.

Финансовые трудности

Родителям следует избегать обсуждения финансовых трудностей в присутствии детей, поскольку это может вызвать чувство тревоги и неуверенности в стабильности семьи. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Youth and Adolescence, показало, что существует связь между финансовым стрессом родителей и проблемным поведением подростков.

Родители, которые открыто демонстрируют симптомы стресса или депрессии из-за финансовых трудностей, с большей вероятностью заставляют своих детей беспокоиться, что влияет на их поведение в худшую сторону.

Критика внешности других

Следует избегать критики внешности других людей, поскольку это может научить детей судить других по поверхностным чертам и нанести вред их самооценке. В целом сохранение позитивного настроя и отвлечение от негативных разговоров о теле может положительно повлиять на психическое здоровье ребенка.

Конфликты в отношениях с партнером

Родителям не нужно обсуждать конфликты в отношениях с партнером в присутствии детей, чтобы поддерживать чувство эмоциональной безопасности дома. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Social and Personal Relationships, показало, что даже незначительные формы разногласий негативно влияют на детей.

Стресс, связанный с работой

С детьми не следует делиться разочарованиями или стрессом, связанными с работой, поскольку это может обременить их взрослыми проблемами, с которыми они не готовы справиться. Такие разговоры только сделают ребенка более восприимчивым к стрессу, что ухудшит его психическое здоровье.

Семейные разногласия

Конфликты с родственниками лучше не обсуждать в присутствии детей, чтобы они не чувствовали разделенной лояльности или ненужного стресса. У ребенка могут развиться те же предубеждения, что и у родителей, и это заставит его плохо говорить о своих близких.

Сравнения с другими детьми

Это может подорвать уверенность детей в себе и заставить их чувствовать себя неполноценными. Дети обязательно делают ошибки, проваливают тесты или принимают безрассудные решения. Но никогда не стоит обсуждать в присутствии своих детей, насколько хороши дети других людей по сравнению с ними.

Сплетни о других

Сплетни о других в присутствии детей подают плохой пример, приучая их к тому, что говорить о людях негативно – это приемлемое поведение.

Это научит детей иметь предвзятое отношение к случайным незнакомцам, у которых мог быть неудачный день с макияжем. В результате эти же дети, скорее всего, вырастут, говоря о других плохо, что может разрушить их отношения с людьми в будущем.

Спорные темы, такие как политика

Обсуждение таких может сбить детей с толку или расстроить, поскольку они могут еще не понять эти сложные вопросы. Дети любят повторять то, что говорят их родители своим одноклассникам или учителям. Это может вызвать напряжение в школьной жизни.

Раскрытие прошлых травм

Это может эмоционально подавить их и подвергнуть испытаниям, к которым они не готовы.

Многие люди проходят через травмирующие события, которые навсегда меняют их жизнь. Независимо от того, касается ли это семьи, друзей, коллег или прошлых отношений, травма – это бесконечный цикл, который может сформировать человека как в лучшую, так и в худшую сторону.

Исследование, опубликованное в Stress and Health, показало, что даже простое слушание того, как люди говорят о своей прошлой травме, подразумевает косвенное воздействие на нее, что приводит к эмоциональному стрессу.

Рассказ о личной неуверенности

Обсуждение личной неуверенности в присутствии детей может непреднамеренно снизить их уверенность и чувство безопасности в семье. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Personality and Social Psychology, способность родителя быть теплым и позитивным напрямую влияет на благополучие их ребенка.

Подчеркивание родительских жертв

Большинство людей, вероятно, выросли, слыша о том, на какие жертвы пошли их родители, чтобы они достигли того положения, в котором находятся сегодня. Глядя им прямо в глаза, эти родители скажут что-то вроде: "Я пожертвовал всем, чтобы ты мог жить привилегированной жизнью".

Оглядываясь назад, люди будут вспоминать эти моменты, слегка обижаясь на своих родителей за их унизительный тон и мелочную натуру.

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