8 вещей, которым дети должны научиться к подростковому возрасту

Ольга Липич
Моя Школа
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8 вещей, которым дети должны научиться к подростковому возрасту

Раннее обучение детей домашним обязанностям не только развивает жизненные навыки, но и воспитывает независимость и ответственность. До того, как ребенок станет подростком, его стоит научить некоторым самым простым вещам в доме, чтобы он был лучше подготовлен ко взрослой жизни.

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Эксперты издания Times of India назвали 8 вещей, которые до подросткового возраста должны освоить дети. Это касается не только домашних обязанностей, но и, например, правильному обращению с финансами и таймм-менеджмента.

Уборка в своей комнате

Организация и уборка собственного пространства помогает детям развить чувство собственности и ответственности. Поощряйте их заправлять постель, регулярно убираться и содержать свою комнату в порядке.

8 вещей, которым дети должны научиться к подростковому возрасту

Стирка

Умение сортировать одежду, пользоваться стиральной машиной и складывать белье — бесценные навыки. Начните с простых шагов и постепенно позвольте им взять на себя обязанности по стирке.

Мытье посуды

Познакомьте детей с ополаскиванием и мытьем посуды или загрузкой посудомоечной машины. Это приучит их к чистоте и уважению к общим пространствам.

Приготовление основных блюд

Обучение детей приготовлению простых блюд, таких как сэндвичи, яичница или рис, может повысить их уверенность в себе и гарантировать, что они будут знать, как заботиться о себе.

8 вещей, которым дети должны научиться к подростковому возрасту

Вынос мусора

Назначение детям ответственности за разделение вторсырья и вынос мусора прививает им экологическую сознательность и ответственность.

Обращение с деньгами

Родителям стоит научить детей составлять бюджет, экономить и тратить разумно. Поощряйте их отслеживать свои карманные деньги или сбережения, чтобы развить финансовую грамотность на раннем этапе.

8 вещей, которым дети должны научиться к подростковому возрасту

Основное обслуживание дома

Простые задачи, такие как замена лампочки, полив растений или затягивание ослабленного винта, обучают практическим навыкам и способствуют развитию их способностей решать проблемы.

Управление временем

Поощряйте детей эффективно управлять своим временем, планируя свой день, расставляя приоритеты в задачах и соблюдая сроки, что будет иметь важное значение в подростковом возрасте и позже.

Как писал OBOZ.UA, ранее учительница начальных классов дала родителям совет, как правильно критиковать ребенка.

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