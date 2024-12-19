8 вещей, которым дети должны научиться к подростковому возрасту

Раннее обучение детей домашним обязанностям не только развивает жизненные навыки, но и воспитывает независимость и ответственность. До того, как ребенок станет подростком, его стоит научить некоторым самым простым вещам в доме, чтобы он был лучше подготовлен ко взрослой жизни.

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Эксперты издания Times of India назвали 8 вещей, которые до подросткового возраста должны освоить дети. Это касается не только домашних обязанностей, но и, например, правильному обращению с финансами и таймм-менеджмента.

Уборка в своей комнате

Организация и уборка собственного пространства помогает детям развить чувство собственности и ответственности. Поощряйте их заправлять постель, регулярно убираться и содержать свою комнату в порядке.

Стирка

Умение сортировать одежду, пользоваться стиральной машиной и складывать белье — бесценные навыки. Начните с простых шагов и постепенно позвольте им взять на себя обязанности по стирке.

Мытье посуды

Познакомьте детей с ополаскиванием и мытьем посуды или загрузкой посудомоечной машины. Это приучит их к чистоте и уважению к общим пространствам.

Приготовление основных блюд

Обучение детей приготовлению простых блюд, таких как сэндвичи, яичница или рис, может повысить их уверенность в себе и гарантировать, что они будут знать, как заботиться о себе.

Вынос мусора

Назначение детям ответственности за разделение вторсырья и вынос мусора прививает им экологическую сознательность и ответственность.

Обращение с деньгами

Родителям стоит научить детей составлять бюджет, экономить и тратить разумно. Поощряйте их отслеживать свои карманные деньги или сбережения, чтобы развить финансовую грамотность на раннем этапе.

Основное обслуживание дома

Простые задачи, такие как замена лампочки, полив растений или затягивание ослабленного винта, обучают практическим навыкам и способствуют развитию их способностей решать проблемы.

Управление временем

Поощряйте детей эффективно управлять своим временем, планируя свой день, расставляя приоритеты в задачах и соблюдая сроки, что будет иметь важное значение в подростковом возрасте и позже.

Как писал OBOZ.UA, ранее учительница начальных классов дала родителям совет, как правильно критиковать ребенка.

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