"Если ребенок сдал НМТ по математике на 195 баллов, почему такой учитель не может работать?" Сеть всколыхнула дискуссия из-за педагогов 60+

В сети возникла дискуссия на тему возможности преподавания учителями пенсионного возраста. Мнения украинцев разделились: одни считают, что возраст педагога не важен, главное – какие знания он может дать детям. Другие же убеждены, что учителям после 60 лет не стоит работать в образовании.

Спор начался под сообщением учительницы из Николаева Любови Билецкой. Она поинтересовалась мнением своих подписчиков, стоит ли педагогу, достигшему предельного возраста, уходить на заслуженный отдых.

В комментариях пользователи рассказывают о своем опыте и педагогах, которые, несмотря на возраст, могут хорошо научить детей и подготовить их к НМТ.

"Если учитель математики в 70 лет моему ребенку объясняет предмет так, что он в результате получил 195 баллов на НМТ, то почему такой учитель не может работать? Таких учителей не берут для организаторских работ – это работа для молодых, но они хорошо обучают своему предмету", – пишет одна из пользовательниц. Другая же поделилась историю об учительнице по физкультуре, которой уже 65 лет, но она имеет столько энергии, что ей позавидуют молодые.

Однако есть и те, кто категорически не поддерживает работу преподавателей старшего возраста.

"Учитель должен уходить на пенсию красиво. Вовремя. Исполнилось 60 – все. Точка. Потому что существует профессиональное выгорание".

