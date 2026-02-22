"Как сдавать НМТ без света, тепла и добра?" Крик души учительницы с Харьковщины зацепил сеть

Учительница химии с Харьковщины записала видео, в котором подняла болезненый вопрос подготовки будущих выпускников к Национальному мультипредметному тесту (НМТ). По ее словам, детям, которые живут на прифронтовых территориях и практически не имеют доступа к нормальному обучению, сдать экзамены будет очень сложно.

Видео дня

Ролик, который преподавательница опубликовала в социальной сети TikTok, собрал уже 120 тысяч просмотров. В комментариях пользователи соглашаются с ее мнением и пишут о том, что стоит изменить условия тестирования, чтобы дети имели больше шансов для поступления в высшие учебные заведения.

"Я – учительница химии, которая проживает в Харьковской области и видит свет раз в никогда. Всегда в такие моменты думаю о детях, которым в этом году сдавать НМТ: 4 предмета в один день, когда элементарно не удовлетворяются базовые потребности", – говорит она в видео. По ее мнению, собрать силы и начать готовиться к такому тестированию – задача из невозможных.

Ее крик души поддержали в комментариях. Большинство пишут и о своем похожем опыте, что не представляют, как можно качественно подготовиться в таких условиях. Родители пишут о том, что у них на первом месте выживание, а уже обучение детей – как получится.

Некоторые пользователи высказывают предложения, что стоит изменить условия для детей с прифронтовых территорий, или же вернуть ВНО или хотя бы разделить НМТ на несколько дней.

Некоторые пользователи предлагают вовсе отменить НМТ.

"Надо отменить НМТ вообще. Сейчас в Украине не жизнь, а "игра на выживание", – пишут в комментариях.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинская студентка дала советы участникам НМТ 2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!