'Не повторяйте моих ошибок': украинская студентка дала советы участникам НМТ 2026

Студентка двух украинских учебных заведений (университета и колледжа) Эвелина Лукан рассказала о своем опыте сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ). Она записала видео для тех, кто только готовится к экзамену и попросила не повторять ее ошибок.

Девушка призналась, что не очень упорно готовилась, однако тест сдала. Ролик с перечнем интересных советов она опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok.

В первую очередь девушка советует не знакомиться с теми, кто очень нервничает перед экзаменом.

"Если вы очень переживаете, и при этом хотите с кем-то познакомиться перед НМТ – не подходите к людям, которые очень сильно трясутся и тоже переживают. Наоборот, надо идти к тем, кто смеется и листает TikTok", – говорит она и объясняет, что тогда вы не будете заряжаться негативным состоянием.

Второй совет: на перемене надо отдыхать

"Когда у вас перерыв между блоками – не сидите в том классе. Идите поешьте, попейте воды, познакомьтесь с людьми. Главное – выйдите из того кабинета", –говорит девушка.

Третий совет. Придите раньше

В день НМТ стоит прийти к месту написания минимум за полчаса до начала. По словам автора видео, у них школу закрыли уже в 9.40, потому что исрит начинался в 10.00.

Четвертый совет. Посмотрите видео с советами, как сдать НМТ

Девушка призналась, что она практически не готовилась к экзамену, но перед самым написанием, в ожидании регистрации, она зашла в социальную сеть и начала смотреть видео с заданиями. Как она говорит, это ей очень помогло.

Пятый совет. Списывать можно

"Если вы не выучили – списывайте", говорит студентка и объясняет, что сделать это достаточно легко, потому что компьютеры стоят на одинаковом расстоянии и вы можете увидеть то, что показано на соседнем мониторе. Однако она отметила, что не стоит крутить головой, достаточно лишь переводить взгляд.

Шестой совет. Если есть технические или организационные вопросы – не бойтесь задавать их тем, кто взрослым, кто есть в классе.

"Если не знаете, что щелкать в том ноутбуке, не щелкайте сами. Спрашивайте!" – подчеркивает девушка.

В заключение, она напомнила, что НМТ – это просто об удаче. Он не определяет вашу ценность.

