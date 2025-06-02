''Если родители не приучили ребенка читать, школа и учителя не помогут'': заявление Забужко вызвало дискуссию в сети

Украинские школьники не умеют читать художественные тексты, чтобы получить от них наслаждение и понять посыл, который закладывает автор. Такое мнение высказала писательница Оксана Забужко. По ее словам, даже если таким людям предоставлять много знаний о том, как уберечься от информационных фейков, это не поможет.

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Забужко считает, что именно чтение художественной литературы станет лучшей защитой против дезинформации и стереотипов. Такое мнение писательница высказала в интервью Суспільне Культура.

"Весь вопрос в том, чтобы научить людей читать, научить читать тексты. Мы не являемся, к сожалению, по состоянию на сегодня книжной нацией. Люди, которые выходят из средней школы, не умея прочитать художественный текст на свет, так, чтобы и получить от него наслаждение, и увидеть месседж там заложенный автором без искажений. Этих людей может обмануть любой политтехнологический вброс. Вы можете потом им писать целые библиотеки, как уберечься от информационных фейков. Да, учиться читать с детства, с подросткового возраста, со школы, учиться читать художественные книги. Вот это лучшая защита против фейка, против против стереотипов, против колонизации, против меньшевартости, против чего угодно", – сказала Забужко.

В то же время, среди украинцев разгорелась дискуссия по этому поводу. Под сообщением в Facebook некоторые из них написали, что именно родители должны прививать любовь к чтению. А кто-то указал на то, что современным детям это неинтересно.

"Приучают читать ребенка родители. Если этого нет в семье, то никакая школа и учитель не поможет. Когда я прихожу в гости, я смотрю, есть ли в доме книги и какие. Есть квартиры, дома, где нет книг вообще, или 5 штук случайно стояли для красоты, типа "100 известных женщин".

"Не так уж и много хорошей художественной литературы. Тем более насильное чтение по школьной программе отвращает на всю жизнь. Это легко сказать – нужно читать! Это все родители и так прекрасно знают, спасибо за совет. Как сделать это чтение увлекательным и содержательным?"

"Ученикам средней школы некогда читать художественные произведения. 6-7, а то и 8 уроков ежедневно, домашние задания на 3-4 часа, а поесть, отдохнуть, погулять, хобби? Зачем такая нагрузка детям, если процентов 30 материала лишние? Глубокое погружение в предмет дает противоположный результат, перенасыщение формулами, терминами и датами убивает желание учиться. Предметы, в том числе и литература, должны быть интересными".

"Да это трагедия, дети и взрослые не умеют читать, пересказать прочитанное, что тогда говорить о том что, не могут сформулировать главную идею прочитанного".

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