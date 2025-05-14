Почему важно читать детям вслух – даже после того, как они научились читать сами
Недавнее британское исследование показало, что некоторые родители перестают читать детям, как только они научились читать самостоятельно. Определенное количество из них считает, что это сделает мальчиков и девочек ленивыми и менее склонными к самостоятельному чтению. Более 20% опрошенных взрослых согласились с мнением, что чтение – это "скорее предмет для изучения, чем развлекательное дело".
В то же время, другие исследования показывают, что чтение вслух младенцам и детям младшего возраста может развивать ранние языковые навыки, а старшим – становится способом развивать навыки свободного общения. Также чтение вслух книг, которые дети не могут прочитать сами, помогает ввести в общение более сложные идеи, слова и предложения. Кроме того, оно способствует сближению родителей и их сыновей и дочерей, а также помогает обмениваться знаниями, информирует Рhys.org.
Эксперты отмечают, что читать вслух стоит то, что нравится и взрослым и детям. Даже можно рассказывать традиционную сказку или стихи.
Сюда же стоит отнести и интересные новости, журнальные статьи о любимой футбольной команде или игроке. Все это способствует развитию неограниченных навыков грамотности, уверяют специалисты.
Исследователи подчеркивают, что несколько минут увлеченного чтения вместе лучше, чем совсем ничего. Привлечь к этому процессу можно также бабушек и дедушек, или старших братьев или сестер.
Согласно исследованию, существует два основных типа навыков, связанных с обучением чтению.
Ограниченные- это те, которые сохраняются сразу. Например, когда ребенок выучил алфавит, ему не нужно постоянно его учить.
Неограниченные - которые люди продолжают изучать на протяжении всей жизни. Сюда относится словарный запас, плавность чтения и понимание прочитанного.
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