'Если родителям безразлично, то что сделает учитель?' История о школьнике, который напился энергетиков, возмутила сеть

Сеть возмутила история репетитора по химии, которая рассказала, как один из учеников напился перед уроками энергетиков и ему стало плохо. Парня едва реанимировала скорая помощь, однако это не остановило его и дальше продолжать употреблять энергетические напитки.

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Педагог в TikTok поделилась, что хоть случай произошел не в ее классе, она сильно испугалась и призвала взрослых быть бдительнее. В то же время, украинцы отметили, что родители часто позволяют детям употреблять энергетики, несмотря на то, что их продажа запрещена несовершеннолетним. Более того, пользователи сети заметили, что если безразлично родителям, то как могут повлиять на это учителя.

"Хорошо, что ситуация случилась не у меня на уроке, но все натерпелись испуга. Пришел ученик, который обпился энергетиками. Сначала он лежал, спал, что-то делал на парте. С кем не бывает. А потом он начинает падать. Учительница подбегает: "Что такое?". Сначала непонятно, может быть какой-то приступ, может быть эпилепсия. А потом уже выяснили, что произошло. Там были задействованы руководители этой группы и весь медперсонал. Приехала бригада скорой помощи, его реанимировали. Я думала, хоть бы он выжил и сделал выводы. Нет. Вышел из реанимации и продолжил", – рассказала репетитор.

Украинцы отметили, что за употребление школьниками таких напитков ответственны родители, ведь именно они воспитывают детей.

"К сожалению, у нас продажа энергетиков несовершеннолетним не запрещена. А еще, большинство родителей знают и позволяют. Что может сделать учитель? Если родителям безразлично, то мне тем более. Пусть хоть потопятся".

"Сколько не будет кричать общество и не будет предупреждать о последствиях, но только летальный случай одного из друзей может действительно остановить".

"Мне непонятно, почему учителя так озабочены здоровьем, поведением, уровнем знаний учеников? Урок отчитали – и досвидания, у вас нет своих дел?".

"У меня был ученик, который по 2 энергетика в день, плюс электронки и через два месяца начались большие проблемы с сердцем".

"За это ответственны родители. Родители воспитывают, учителя учат".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская учительница призналась, что намеренно доводит детей до слез, и возмутила сеть.

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