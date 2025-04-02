'Знали бы вы, какие они лживые и жестокие!' Украинская учительница призналась, что намеренно доводит детей до слез, и возмутила сеть

Украинскую сеть возмутил комментарий учительницы, которая написала, что доводит школьников до слез тем, что "давит на совесть или моменты, которые их триггерят". Она также отметила, что дети жестокие и лживые, а их слезы становятся признаком того, что они поняли последствия содеянного.

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Такой ответ появился под корреспонденцией преподавательницы английского языка Богданы Кроплис в Threads. Педагог спросила коллег о том, доводили ли их ученики до слез. Когда же получила такой комментарий, предложила ознакомиться учительнице с детской психологией и не калечить учеников.

"Ну, как. Беседа, давишь на совесть, или на какие-то моменты, которые ребенка триггерят и он так немножко плачет. Говорит, что больше не будет. Но это так, в общем, каждый случай индивидуален", – написала преподавательница.

"Вы бы знали какие жестокие и лживые дети, моя жестокость с ними не сравнится, слезы – это просто признак, что ребенок понял и больше не будет, я же не бью их, не кричу, а рассказываю о последствиях того, что они делают. А вообще делать выводы из одного сообщения не стоит. Каждый конкретный случай следует рассматривать отдельно. Например, ребенок выбросил из окна твердый предмет, который мог искалечить другого ребенка. Пусть немного поплачет и больше не делает такого или не травмировать зверька и пусть бросает парты из окна?", – добавила впоследствии она.

В комментарии Сніданок 1+1 Кроплис подчеркнула, что не ожидала получить ответ и не понимает, как люди с такими взглядами могут работать с детьми и решила, что возможно человек шутит. Когда она указала, что это жестко, учительница настаивала на своем.

Через такие высказывания пользователи соцсети узнали, где работает школьная преподавательница и направили ее комментарии директору заведения. После чего Кроплис получила сообщение от учительницы в личные, где она указывала, что эта шутка и ее слова были извращены.

Сама педагог согласилась прокомментировать ситуацию в переписке, где отметила, что ее словами восприняли не верно.

"Под словом давить подразумевается – понимаешь ли ты последствия своих действий. Под словом триггернуть – напомнить об ответственности. Вот и все. Детей не унижаю, не запугиваю, но случаи бывают разные, иногда бывают слезы при этом. Но я детям объясняю, что все можно исправить, усмиряю эмоции. Вот и все что я хотела сказать, но высказалась немного не педагогичным языком, за это прошу прощения", – ответила учительница.

Также ситуацию прокомментировало и учебное заведение, где работает школьная преподавательница. Там отметили, что с педагогом проведена беседа, ее высказывания были "перекручены и вырваны из контекста". Кроме того, в школу не поступали жалобы от родителей или учеников по педагогическим работникам.

Ситуацию также прокомментировал юрист общественной организации "Батьки SOS" Роман Бондаренко. Он отметил, что высказывания учительницы имеют четкие признаки буллинга, а за это предусмотрена ответственность. Впрочем, по словам специалиста, для предъявления обвинений нужно иметь прямые доказательства.

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