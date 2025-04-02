'Скажите это Дженнифер Лопес, Мадонне и Брэду Питту!' Украинцев возмутил учебник НУШ для 3 класса, где людей после 56 лет отнесли к 'старикам'

В Facebook разгорелась дискуссия вокруг учебника Новой украинской школы для 3 класса по предмету "Я исследую мир". В частности, украинцы возмутились отнесением людей после 56 лет к "пожилому возрасту".

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На это обратил внимание научный работник и общественный деятель Андрей Длигач. В сообщении в Facebook он отметил, что задача государства "отвязать социальные стандарты от возраста", чтобы люди имели возможность реализовать собственную траекторию жизни, а украинцев с детства программируют наоборот.

"Новая Украинская школа и учебники. "21 год – люди зрелого возраста. 56 лет – преклонных лет". О каком преодолении эйджизма идет речь? Мы продвигаем идею 75 лет активной жизни для украинцев. Что мотивы, интересы, стремления не коррелируют с возрастом. И главное, что задача государства отвязать социальные стандарты от возраста, давая людям возможность реализовать собственную траекторию жизни. Но как это возможно, если с детства программируют детей таким образом?", – написал Длигач.

Пользователи соцсети посоветовали показать это американским звездам типа Дженнифер Лопес, Мадонны и Брэду Питту. Кроме того, они отметили, что такие понятия "списаны с советских времен".

"56 преклонный возраст. Скажите это Дженнифер Лопес, Мадонне, Брэду Питту. Международная классификация до 25-ти лет подросток. До 45 -тимолодежь, до 75-ти средний возраст. А преклонный с 75-ти".

"Так нет стариков по справочнику безбарьерности. Есть старшего возраста или пожилого возраста. Что значит пожилого?".

"А еще возраст долгожителей в учебнике начинается раньше средней ожидаемой продолжительности жизни в странах западной Европы".

"Видимо списано с советских времен, когда женщины в 55 выходили на пенсию, а 21 – для баланса из стран, когда разрешено пить алкоголь".

"В Европе юношеский возраст продлили до 45 лет, а у нас 21 приписали к зрелому, 56 – преклонный, мда".

"56 уже преклонный возраст? Но мы только начнем нормально жить в 56".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцев возмутил отрывок из учебника НУШ для 3-го класса по украинской литературе.

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