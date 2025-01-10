'Если школы и директоров обязывают – это уже не волонтерство': педагогов возмутила новая инициатива Рады

Верховная Рада Украины приняла законопроект, касающийся волонтерства среди детей и молодежи. Таким образом, волонтерская деятельность будет повышать шансы абитуриентов на поступление в вузы, влиять на их стипендии и учитываться в практике.

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Работников образования возмутила обязательность такой инициативы и они отмечали, что по требованию, это уже не будет волонтерством. Бывший начальник Департамента образования Хмельницкой областной государственной администрации Олег Фасоля в своем сообщении в Facebook подчеркнул, что школы и директоров обязывают к чему угодно, однако никто не говорит об образовательном процессе, как основной функции заведения и его руководителя.

"Волонтерство – это мегакруто, чрезвычайно нужно и ответственно. Но вопрос в другом – школы и директоров обязывают к чему угодно, но когда же наконец-то хотя бы кто-то начнет говорить об образовательном процессе как основной функции школы и ее руководителя?" – пишет Фасоля.

К обсуждению присоединилась и начальник отдела образования, молодежи и спорта Мостиского городского совета Львовской области Надежда Гнатовская. Она в комментарии отметила, что суть волонтерства состоит в добровольной помощи и труде в свободное от основной деятельности время. Кроме того, по ее словам, это приведет к отрицательному отношению к такой деятельности.

Образовательный эксперт Сергей Дятленко отметил, что такая деятельность во внеучебное время приведет к дополнительной бюрократии, которую нельзя пускать на самотек.

"При содействии волонтерской деятельности во внеучебное время встанет вопрос контроля, учета, отчетности, проверок, включения в какие-то критерии оценки деятельности... Вопрос не простой, чтобы пустить его на самотек. Даже если его инициировали депутаты".

"Возвращается совок! В СССР пионеры, "октябрята", комсомольцы собирали в школе бесплатно макулатуру и металлолом, но план был доказан каждой из них. И за его выполнение отвечала администрация школы".

В комментариях под сообщением в Facebook народного депутата Романа Грищука появилась дискуссия: кто-то поддержал такую инициативу, а кто-то призвал отцепиться от учителей, ведь это создаст им дополнительную нагрузку.

"Обязательства руководителей учебных заведений поддерживать развитие. Отстаньте от учителей! Еще одна стопка отчетов, еще пачка инструкций. Еще внеклассные часы и проверяющие. Как грустно читать ваши новости. Такое несовершенное законодательство, а вы развлекаетесь".

"Со всем уважением к вашему труду. Но я, как мама школьника и студента, не очень понимаю как это должно происходить? А когда учиться между забегами в убежище? Я надеюсь это будет не общеобязательно или факультативно, а по желанию? И кто будет ли контролировать эти же БФ и ОО? Имею опыт хороший, поэтому не хочу, чтобы моим детям навязывали это волонтерство".

"Вы способствуете созданию волонтерского рейтинга среди школ, дополнительным отчетам в местные отделы образования... В школах вас за такую инициативу не поблагодарят, потому что это дополнительная нагрузка".

Свое мнение высказал и директор школы Владимир Минич. Он подчеркнул, что это еще один способ нагрузить педагогов бюрократией, планами мероприятий и программой. Так что, по его словам, главными станут груды бумаг, а не реальная помощь.

Под сообщением появились комментарии и педагогов.

"Если я буду должна это делать, то я этого делать не буду! Или буду делать, но не буду отчитываться, потому что иначе выглядит так, будто причина только в отчетности. Тогда вместо удовольствия собой от себя же будет противно".

"Как по мне, то каждый учитель и так волонтер, потому что получаемые копейки смешно зарплатой назвать".

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