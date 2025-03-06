'Если ты не соберешь игрушки, я их выброшу!' Детский психолог назвала ошибку родителей, которая может стать роковой

Обычно, когда родители говорят, что выбросят игрушки на помойку, если ребенок их не уберет, они пытаются испугать ребенка, чтобы так приучить к порядку. Однако это может только временно решить проблему или даже произвести обратный эффект.

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Он состоит в том, что ребенок из страха не будет осознавать важность собственной ответственности. А если родители угрожают выбросить игрушки, но, в конце концов, этого не делают, то ребенок может просто перестать доверять словам взрослых. Об этом написала на своем блоге в Instagram детский психолог Екатерина Сердюк.

"Чему мы на самом деле учим ребенка этой фразой? Ребенок начинает действовать через страх и не осознает важность собственной ответственности. Это не формирует здоровые привычки, а лишь временно решает проблему. Также со временем, если мы только говорим, но не делаем так, ребенок может начать сомневаться, можно ли доверять взрослому, если он не выполняет свои обещания", – сказала эксперт.

По ее словам, это может создать чувство опасности и нестабильности в отношениях. А со временем и повлияет на потерю ценности слов значимых взрослых.

Как лучше поступить родителям:

создайте правила или ежедневные ритуалы, в которые включите уборку игрушек (желательно, чтобы было наглядно);

вместо угроз объясняйте, почему важно соблюдать порядок (на помощь могут прийти тематические сказки или мультфильмы);

положительное подкрепление – поощряйте ребенка, когда он выполняет пункт из распорядка.

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