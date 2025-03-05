Учительница математики на примере с мобильным телефоном объяснила, почему оценка – это не приговор: мотивационное видео

Украинская учительница математики Наталья Трепак записала для школьников мотивационное видео с призывом о том, что оценки – не главное в жизни, и всегда есть шанс лучше изучить материал и заработать лучшую оценку. На примере разряженного телефона она объяснила, что дети не становятся плохими из-за того, что потеряли заряд.

Видео дня

Видео педагог опубликовала на своем блоге в Instagram. Она отметила, что бывает такое, что школьник устал или что-то не доучил и получил худшую оценку, но это не большая проблема.

"Давайте сравним оценку с телефоном. Ваш телефон в течение дня имеет разный заряд. Если на телефоне 100%, то вы радуетесь, это классно, потому что есть много времени им пользоваться. А если на телефоне 30%, вы говорите, что телефон становится для вас каким-то худшим? Нет. Просто он как раз в это время немного разрядился. Так же и оценка: сегодня у вас 12 баллов, а может быть такое, что вы немного "разрядились", упустили, когда нужно было подучить, и получили чуть более низкую оценку. Это не значит, что вы стали хуже. Но стоит еще приложить усилия – почитать, повторить, спросить у меня. Тогда ваш заряд будет на самом высоком уровне", – отметила Трепак.

Также она добавила, что оценка контрольной работы – это показатель не общих знаний, а показатель знаний в момент времени.

"Поэтому, если вы сегодня получаете плохую оценку, знайте: в этот момент мое отношение к вам не изменится. Я вас уважаю всегда все равно не за оценки", – добавила педагог.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее учитель физики Руслан Цыганков растрогал сеть обращением к школьникам. Он призвал их не очень беспокоиться из-за оценок и ни в коем случае не думать, что учитель может в них разочароваться из-за оценки.

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