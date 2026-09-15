"Если я не хочу, чтобы мой ребенок стоял, я могу написать заявление директору?" Украинцы устроили бурную дискуссию из-за минуты молчания в школе

В социальной сети Threads украинцы устроили дискуссию по поводу минуты молчания в школах. Так, в сети появилось значительное количество постов, в которых спрашивали, могут ли родители написать заявление директору, чтобы ребенок не стоял во время минуты молчания в память о погибших воинах.

OBOZ.UA собрал мнения украинцев под подобными сообщениями. Большинство пользователей сети подчеркивали, что людям, которые не могут уделить минуту в знак уважения к тем, кто отдал жизнь за свободу государства, не место в стране. Кроме того, многие отмечали, что проблема не в самой минуте, а в ценностях семей.

"Вы вообще понимаете, ради кого и ради чего эта минута? Она длится всего 60 секунд. Не день, не час – одну минуту. И именно ее вам жалко отдать тем, кто больше никогда не обнимет своих детей, не вернется домой и не услышит голоса своих близких. Если даже минута памяти о погибших защитниках для вас является "лишней" – возможно, проблема не в этой минуте, а в ваших ценностях".

"Вы должны покинуть страну или перейти на домашнее обучение".

"Напишите заявление о переводе ребенка на семейную форму обучения. И ваша "бубочка" не будет вставать на минуту молчания, и вы сами будете учить ее по школьной программе".

"Это делается довольно просто. Идете в паспортный стол, отказываетесь от украинского гражданства и уезжаете из Украины".

Кто-то с сарказмом упомянул о "кисте" Насти Каменских, из-за которой она якобы не смогла перейти на украинский язык, и напомнил, что если сейчас дети не могут простоять минуту на ногах, то впоследствии будут всю жизнь стоять на коленях.

"У нас в стране какой-то вирус "кисты". Это действительно страшно. А если серьезно (хотя это совсем не смешно), соберитесь с единомышленниками, которые вас поддержали, и очистите территорию! Трудно простоять минуту на ногах – будете стоять всю жизнь на коленях".

Также в комментариях к постам украинцы рассказывали, что во время минуты молчания дети вспоминают своих родных, погибших в полномасштабной войне в Украине. Они подчеркивали, что сейчас у многих есть те, кого можно вспомнить в эту минуту.

"Мои дети во время минуты молчания вспоминают своего родного дядю, отдавшего жизнь за Украину, сегодня у каждого есть тот, кого можно вспомнить в эту минуту".

В то же время значительное количество пользователей сети заметило, что такие посты появились в Threads друг за другом, что напоминает работу российской пропаганды, которая разжигает предательство и настраивает украинцев друг против друга.

"Сегодня это уже второй пост, один в один".

"Второй пост на эту тему, из какого гнезда вы лезете".

"Нужно подать заявление в СБУ".

"Второй такой пост за день. Дословно. Вам выдали новые инструкции из самого демократического государства?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница из Чернигова тронула сердца необычным опытом проведения минуты молчания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!