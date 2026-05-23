Это ритуал, которого ждут сами дети. Учительница из Чернигова растрогала необычным опытом проведения минуты молчания

Учительница украинского языка и литературы из Чернигова Ольга Петренко поделилась опытом проведения минуты молчания в школе. Педагог нашла ненавязчивый подход, который стал ежедневным ритуалом для детей.

По словам педагога, школьники ежедневно готовятся к минуте молчания, даже если она происходит во время контрольной работы. Учительница делится, что когда дети выполняют какое-то задание, то она заранее предупреждает, что могут делать ученики во время минуты молчания. Например, рисовать на полях в тетради символ или цветы, или же написать чье-то имя. Об этом рассказала одна из мам и психолог Наталья Найдюк.

"Если у нас с детьми контрольная работа, или мы выполняем какое-то задание, что как-то его прервать, перемещать акценты, я уже ввела такую форму, которую дети уже знают, что в 9 часов у нас будет минута молчания, мы не будем вставать, а я позволяю на полях нарисовать символ или каждый из них может написать имя, это могут быть цветы, их особый знак. Для них это важно. И вот память-действие – для них так важна", – рассказала педагог.

Напомним, учитель физики и информатики Руслан Цыганков показал трогательное видео, где его ученики поделились своими мыслями о необходимости проведения минуты молчания. Школьники поддерживают такую инициативу и считают, что это самое малое, что они могут сделать для почтения памяти павших героев.

Ученики говорили, что минута молчания – это уважение к военным, которые стояли не одну минуту в боях, а также благодарность за героизм тем военным, которые отдали свою жизнь за то, чтобы дети учились и жили. Ответы школьников растрогали сеть.

