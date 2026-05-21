'Мы не будем ее фотографировать'. Сеть возмутила реакция воспитательницы на ребенка без вышиванки

В одном из украинских детсадовдевочка пришла без вышиванки. Когда воспитательница увидела, что малышка одета в обычную одежду, она сделала замечание, что сегодня День вышиванки и нужно было прийти в соответствующем наряде. Кроме того, педагог предупредила бабушку, которая привела внучку, что девочку не будут фотографировать в таком случае.

Об этом рассказала одна из мам Юлия Белоколодцева в заметке в Threads, которая стала свидетелем ситуации. Она удивилась такой реакции воспитательницы, ведь, возможно, семья не имеет возможности приобрести вышиванку. К тому же, в условиях войны, по ее мнению, стоит меньше обращать внимание на подобные вещи.

"Сегодня в садике День вышиванки. И я стала свидетелем ситуации, которая не выходит у меня из головы. Бабушка привела маленькую девочку, скорее всего, в ясли. Малышка была без вышиванки. Воспитательница сказала что-то вроде: "Сегодня же День вышиванки... Ну тогда мы не будем ее фотографировать". Возможно, у семьи не было возможности купить вышиванку. Возможно – времени. Возможно – других причин, о которых мы не знаем. И как будто мелочь. Просто фото. Просто одежда. Но мне так стало жаль девочку", – написала Белоколодцева.

Некоторые из пользователей сети делились подобными случаями, когда воспитатели вообще не пускали в заведение из-за отсутствия вышиванки. Украинцев возмущает подобное поведение, ведь сфотографировать дошкольников можно и без тематической одежды. Многие из комментаторов сравнивали подобные взгляды с совком, когда детей заставляли одевать пионерские галстуки или форму.

"У нас в садике сегодня тоже день вышиванки. Привела своего сына в садик без вышиванки. У нас нет. Выходит няня и спрашивает или мой сын в вышиванке. Говорю нет, потому что у нас нет. Она разворачивается и закрывает дверь. Но я все равно завела своего сына в группу".

"Вышиванка не стоит дешево. Бабушка со своей пенсией, или родители с минималкой не могут себе позволить купить вышиванку стоимостью от 1500 грн. И так каждый год. В нашем саду сказали или вышиванка или праздничная одежда".

"Может воспитателям быть людьми и сделать хотя бы две те проклятые фотографии, чтобы не обижать ребенка и его родителей? Але. Это не дети для вас. Это вы для родителей и их детей. Когда уже этот совок из ваших голов выветрится?"

В то же время некоторые рассказывали, что в учебных заведениях должны быть тематические костюмы, где всегда можно найти похожую одежду, чтобы не выделять детей. А некоторые из родителей делились, что когда кто-то из школьников приходил без вышиванки, то педагоги не реагировали на это подобным образом, а фотографировали ребенка вместе со всеми.

"Ужасный воспитатель. У сына сегодня привели мальчика без вышиванки (у семьи нет на это средств), учительница абсолютно нормально отреагировала и сфотографировала ребенка вместе со всеми".

"У нас у музыкального руководителя всегда есть несколько вышиванок в кладовке на такие случаи. Таких ситуаций, чтобы отделять ребенка, никогда не было".

"И какая разница между совком? Давно были пионеры, галстуки, а теперь вышиванки, не выполняешь, тебя выбрасывают. Вот так вот".

