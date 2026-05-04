Есть 10 секунд: хитрая головоломка со спичками

Математические головоломки со спичками – один из самых популярных в сетях видов игр. Эти задачи кажутся обманчиво простыми, однако требуют привлечения и базовых знаний арифметики, и логики, и пространственного мышления с воображением. Смотрите изображение ниже.

Сегодня OBOZ.UA предлагает вам испытать себя в этом. Перед вами уравнение 3 + 3 = 8, которое очевидно не сходится – его части не равны друг другу. Ваша задача – переставить всего 2 спички так, чтобы ошибки не стало. И попробуйте справиться за 10 секунд. Именно такое время демонстрируют игроки с высокими навыками разгадывания подобных головоломок.

Для решения вам придется мыслить шире, чем обычно. Здесь дело не просто в передвижении спичек, а в полном переосмыслении всего уравнения. Учтите: вам необязательно сохранять те же цифры или знак "плюс". Иногда именно нестандартный взгляд на вещи приводит к нужному прорыву.

Итак, поставьте таймер на 10 секунд и начните перебирать в голове варианты решения этой задачи. Трансформируйте все, что трансформируется: меняйте цифры, переставляйте знаки. И не останавливайтесь, если истечет время. Доведите задачу до решения самостоятельно – это принесет вам наибольшую пользу и наибольшее удовольствие. И только после этого переходите к объяснению ниже.

Вот как решается эта задача. Сначала заберите вертикальную спичку со знака "плюс" и закройте ею верхнюю часть первой тройки, чтобы превратить ее в девятку. Далее возьмите вертикальную спичку из середины восьмерки и переставьте ее слева от второй тройки, чтобы превратить ее в другую девятку. Вуаля! Теперь вы имеете абсолютно правильное уравнение: 9 – 9 = 0.

