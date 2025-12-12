Есть 3 варианта: как переместить спичку, чтобы уравнение стало правильным
Логические головоломки со спичками – один из самых простых, но в то же время самых эффективных способов проверить внимательность и гибкость мышления. Условия обычно кажутся элементарными, но решение часто оказывается неочевидным. Смотрите изображение ниже.
Подобные тесты активно используют в тренировках для мозга. Перед вами классическая задача, которая имеет сразу несколько правильных решений. Как переместить спичку, чтобы уравнение стало правильным?
Условие задачи
Имеем неправильное уравнение, составленное из спичек:
8 – 3 = 3
Нужно переместить только одну спичку, не ломая других, так чтобы уравнение стало математически правильным.
Допускается менять цифры или математические знаки.
Правильные решения
- Одну спичку забираем с цифры 8, превращая ее в 0, и переносим к знаку "–", образуя "+". Уравнение становится правильным: 0 + 3 = 3.
- Перемещаем одну спичку из части цифры 3 вправо, образуя 5. Получаем корректное равенство: 8 – 3 = 5.
- На этот раз меняем другую 3 на 5, переставив одну спичку. В результате имеем правильное уравнение: 8 – 5 = 3.
В чем польза таких задач
Подобные упражнения тренируют пространственное мышление, внимательность и способность видеть альтернативные решения.
Регулярное решение таких головоломок улучшает концентрацию и когнитивную гибкость. А главное – доказывает, что даже в простой задаче может быть больше чем один правильный ответ.
Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг еще одной интересной математической головоломкой со спичками.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.