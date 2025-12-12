Есть 3 варианта: как переместить спичку, чтобы уравнение стало правильным

Логические головоломки со спичками – один из самых простых, но в то же время самых эффективных способов проверить внимательность и гибкость мышления. Условия обычно кажутся элементарными, но решение часто оказывается неочевидным. Смотрите изображение ниже.

Подобные тесты активно используют в тренировках для мозга. Перед вами классическая задача, которая имеет сразу несколько правильных решений. Как переместить спичку, чтобы уравнение стало правильным?

Условие задачи

Имеем неправильное уравнение, составленное из спичек:

8 – 3 = 3

Нужно переместить только одну спичку, не ломая других, так чтобы уравнение стало математически правильным.

Допускается менять цифры или математические знаки.

Правильные решения

Одну спичку забираем с цифры 8, превращая ее в 0, и переносим к знаку "–", образуя "+". Уравнение становится правильным: 0 + 3 = 3.

Перемещаем одну спичку из части цифры 3 вправо, образуя 5. Получаем корректное равенство: 8 – 3 = 5.

На этот раз меняем другую 3 на 5, переставив одну спичку. В результате имеем правильное уравнение: 8 – 5 = 3.

В чем польза таких задач

Подобные упражнения тренируют пространственное мышление, внимательность и способность видеть альтернативные решения.

Регулярное решение таких головоломок улучшает концентрацию и когнитивную гибкость. А главное – доказывает, что даже в простой задаче может быть больше чем один правильный ответ.

