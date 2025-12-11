Где надо добавить спички? Хитрая головоломка
Самыми интересными головоломками считаются те, что заставляют посмотреть на очевидное под другим углом. Головоломки со спичками – именно такие: простые на вид, но способные поставить в тупик даже самых внимательных. Смотрите изображение ниже.
Эти тесты тренируют нестандартное мышление. Предлагаем интересную задачу – следует добавить только две спички, чтобы превратить ложный пример на правильный.
Итак, имеем начальный пример из спичек: 4–5=3. Условие головоломки очень простое и одновременно коварное: надо добавить только две спички так, чтобы получилось правильное математическое утверждение. Нельзя забирать или передвигать существующие спички.
Так удалось ли вам быстро выполнить тест?
Сообразительные и внимательные способны справиться за считанные секунды.
Правильный ответ – ниже.
На самом деле все просто – достаточно изменить знак действия и результат.
- Одну спичку нужно поставить вертикально к знаку "минус", чтобы образовался знак "плюс".
- Вторую спичку добавляем к цифре 3, чтобы превратить ее в 9.
После этих двух простых действий запись из спичек превращается в правильное равенство 4+5=9.
Такие упражнения они развивают воображение, гибкость мышления, настойчивость и способность находить нестандартные решения. Регулярно тренируясь на подобных головоломках, мы улучшаем концентрацию и учимся видеть больше, чем лежит на поверхности.
Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими заданиями:
