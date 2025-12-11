Где надо добавить спички? Хитрая головоломка

Алина Милсент
Моя Школа
246
Самыми интересными головоломками считаются те, что заставляют посмотреть на очевидное под другим углом. Головоломки со спичками – именно такие: простые на вид, но способные поставить в тупик даже самых внимательных. Смотрите изображение ниже.

Эти тесты тренируют нестандартное мышление. Предлагаем интересную задачу – следует добавить только две спички, чтобы превратить ложный пример на правильный.

Итак, имеем начальный пример из спичек: 4–5=3. Условие головоломки очень простое и одновременно коварное: надо добавить только две спички так, чтобы получилось правильное математическое утверждение. Нельзя забирать или передвигать существующие спички.

Так удалось ли вам быстро выполнить тест?

Сообразительные и внимательные способны справиться за считанные секунды.

Правильный ответ – ниже.

На самом деле все просто – достаточно изменить знак действия и результат.

  • Одну спичку нужно поставить вертикально к знаку "минус", чтобы образовался знак "плюс".
  • Вторую спичку добавляем к цифре 3, чтобы превратить ее в 9.

После этих двух простых действий запись из спичек превращается в правильное равенство 4+5=9.

Такие упражнения они развивают воображение, гибкость мышления, настойчивость и способность находить нестандартные решения. Регулярно тренируясь на подобных головоломках, мы улучшаем концентрацию и учимся видеть больше, чем лежит на поверхности.

