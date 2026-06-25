Есть два варианта: хитрая головоломка со спичками

Головоломки с уравнениями, выложенными спичками, покорили интернет. Это очень простое развлечение, для которого понадобится лишь коробка спичек или лист бумаги и ваше внимание. При этом за простой формой скрывается серьезный вызов, который превращает сухую математику в увлекательную игру. Смотрите изображение ниже.

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Задача, которую предлагает вам сегодня OBOZ.UA, имеет как минимум два решения. Перед вами уравнение 5 + 9 = 9. Его части не сходятся между собой. Ваша задача – переместить только одну спичку, чтобы исправить эту ошибку. Ограничений по времени у головоломки нет, можете думать над ее решением столько, сколько нужно.

Чтобы научиться щелкать такие головоломки как орешки, стоит подходить к ним системно и знать несколько базовых секретов. Главное правило – всегда анализировать две составляющие: сами цифры и знаки действий. И здесь полезно мыслить категориями "доноров" и "акцепторов": одни цифры легко отдают спички, превращаясь в другие (например, 8 становится 9 или 6), а другие – наоборот, готовы их принять (например, 3 становится 9, а 5 становится 6 или 9). Нередко разгадка кроется в простом изменении знака "плюс" на "минус", когда одна спичка переносится в другое место.

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Впрочем, если вам нужна подсказка, именно в этой задаче знаки остаются неизменными. Придется поразмыслить над преобразованием цифр. Не забывайте: вы перемещаете только одну спичку, а ответов может получиться сразу два. Не переходите к объяснению, пока не придумаете хотя бы один вариант.

Итак, эту головоломку решаем переносом одной спички. В первом варианте забираем левую верхнюю вертикальную спичку в первой цифре 9 и переносим ее на пустое место во второй девятке. Должно получиться 5 + 3 = 8. Еще один вариант решения –это аналогичным образом "разобрать" первую девятку, а с помощью освободившейся спички превратить цифру 5 в 6. Получится 6 + 3 = 9.

Эта задачка показалась вам простой? Попробуйте решить другую головоломку, которую публиковал OBOZ.UA: в ней тоже нужно переместить одну спичку, чтобы исправить уравнение, но менее очевидным способом.

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