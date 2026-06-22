Как переместить спичку, чтобы уравнение было верным: головоломка

Головоломки с уравнениями, выложенными из спичек, завоевали огромную популярность благодаря своей доступности и визуальной простоте. Вы можете просто взять коробку с этими палочками и устроить с друзьями настоящее соревнование на сообразительность, главное – найти интересную задачу. Смотрите изображение ниже.

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Сегодня OBOZ.UA предлагает вам задачку, в которой нужно переместить всего одну спичку, чтобы исправить уравнение, части которого сейчас не сходятся. Итак, перед вами пример 4 – 4 = 7, и с ним точно не все в порядке. Его действительно можно исправить, переместив всего одну спичку. Попробуйте придумать, какую именно.

Главная польза таких геометрическо-математических загадок заключается в интенсивной тренировке мозга, в частности в развитии нестандартного мышления и пространственного воображения. Чтобы научиться решать подобные задачи, стоит освоить несколько базовых приемов. Успех часто зависит от знания главного секрета – того, как именно цифры, выложенные из палочек, способны превращаться друг в друга. Например, одним лишь движением руки цифра 6 может превратиться в 0, 5 или 9, а обычная 3 легко трансформируется в 2 или 5.

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Новичкам советуют не просто перебирать варианты в уме, а попробовать выложить схему реальными спичками на столе или нарисовать изменения на бумаге. Главное правило здесь – действовать последовательно, проверять по очереди каждый элемент уравнения и не бояться экспериментировать с теми частями конструкции, которые на первый взгляд кажутся незыблемыми. Поэтому смело приступайте к заданию, тем более что оно не имеет ограничений по времени. А к подсказке переходите только тогда, когда придумаете свой вариант ответа.

Итак, чтобы исправить это уравнение, переместив всего одну спичку, нужно превратить первую четверку в цифру 11. Для этого возьмите из нее горизонтальную спичку и поставьте ее вертикально в нижней правой части цифры. Получится 11 – 4 = 7, и так вы действительно решите головоломку одним движением.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростой тест на внимательность, в котором нужно было догадаться, что именно должно измениться, чтобы уравнение сходилось.

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