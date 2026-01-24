Есть два варианта: непростая головоломка со спичками

Головоломки со спичками – простой, но очень эффективный способ потренировать логику и внимательность. Они кажутся элементарными, однако часто заставляют мыслить нестандартно и выходить за пределы привычных правил. Особенность таких задач в том, что правильное решение может быть буквально "перед глазами", но мозг его игнорирует.

Видео дня

Именно поэтому подобные упражнения так хорошо тренируют концентрацию. Попробуй проверить себя – как сделать уравнение правильным?

У нас есть условие: 7+1=0. Его можно сделать правильным, передвинув одну спичку: 7-7=0.

Но на этот раз задача сложнее.

Нужно передвинуть ровно две спички, чтобы получить правильное математическое равенство.

Есть два возможных правильных варианта решения.

Попробуйте найти хотя бы один из них, прежде чем читать ответ.

Вариант 1

Передвигаем две спички так, чтобы образовалось уравнение:

7+4=11

Альтернативное решение:

7=7–0

Оба варианта соответствуют условию задачи и являются математически правильными.

Польза головоломок

Головоломки со спичками развивают логическое мышление, пространственное воображение и гибкость ума. Они учат не зацикливаться на очевидных решениях и искать альтернативные подходы. Регулярное решение подобных задач улучшает способность быстро анализировать информацию и принимать нестандартные решения. Это полезно не только для математики, но и в повседневной жизни. А еще такие задачи – отличный способ дать мозгу короткую, но эффективную тренировку.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими заданиями:

попробуйте выполнить интересную головоломку о треугольниках;

или решите непростую математическую головоломку всего за 15 секунд;

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.