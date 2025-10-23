Есть ли род у слов 'очки' и 'двери': ответ вас удивит

Род в языкознании является грамматической категорией, которая распределяет существительные на классы, связанные с признаками пола: мужской, женский или средний. Эта категория присуща многим языкам, но не всем — только 44% языков мира имеют род, тогда как остальные, как английский или тюркские, являются безродовыми .

В украинском языке род определяет согласование с другими частями речи, такими как прилагательные, местоимения и глаголы. Основы распределения слов по родам часто размыты: для существ род может отражать пол, но для несуществ он произвольный. Термин "род" в современном значении появился в украинской грамматике в XIX веке благодаря Т. Глинскому и Я. Головацкому.

Основы грамматического рода в украинском языке

Чтобы определить род существительного, его соотносят с местоимениями: "он, мой, этот" для мужского, "она, моя, эта" для женского и "оно, мое, это" для среднего. Существительные также отличаются окончаниями:

мужские часто имеют нулевое или -о, -а;

женские — -а, -я или нулевое;

средние — -е, -о, -а, -я.

Категория рода является независимой для существительных, но влияет на согласование с другими словами в предложении.

Существительные мужского рода в именительном падеже единственного числа в основном имеют нулевое окончание, как "дуб" или "герой", реже -о или -а, как "дядько" или "Микола". С ними согласуются местоимения "он" или "этот", например, "лес (он)". Это базовый класс для многих слов, обозначающих лиц или предметы.

Существительные женского рода обычно заканчиваются на -а или -я, как "липа" или "земля", или имеют нулевое окончание, как "ніч" или "совість". Они согласуются с "она" или "эта", и это касается как названий существ, так и абстрактных понятий.

Существительные среднего рода имеют окончания -о, -е, -а, -я в именительном падеже, как "поле", "озеро" или "курча". Особой группой являются названия молодых существ с суффиксом -ат (-ят) в косвенных падежах, как "хлопча" или "цуценя", принадлежащих к IV склонению. С ними сочетаются "оно" или "это", и род может указывать суффикс в производных словах.

Род во множественном числе существительных

Существительные общего рода в украинском языке могут иметь значение нескольких родов одновременно, преимущественно мужского и женского, как "сирота", "бідолаха" или "ненажера". Они эмоционально окрашены, называют лиц или существ и приобретают род в зависимости от контекста, согласуясь с определениями или сказуемыми. Род определяется грамматической связью в предложении.

Некоторые существительные употребляются только во множественном числе, как "очки" или "двери", но все равно имеют род: "окуляри" — мужской (от "окуляр"), "двері" — женский (от древнерусского dvьrь). Это видно из склонения: "окуляров" (мужской род), "дверей" (женский род). Подобно ведут себя собственные названия, как "Альпы" (мужские, "Альп") или "Гималаи" (мужские, "Гималаев").

"Множественные" названия городов, как "Суми" (женские, "Сум", от "сумки") или "Прилуки" (мужские, "Прилук", от "Прилука"), также сохраняют род, объясняемый этимологией. Эти случаи показывают, что род существует даже без единственного числа, и их надо запоминать, потому что другого пути нет.

OBOZ.UA ранее писал, как по-русски назвать "брюки".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.