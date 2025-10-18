Почему на украинском языке нельзя говорить 'брюки' и какое есть исключение

В украинском языке нет слова "брюки". Это калька с русского.

На украинском же, любую одежду этого типа надо называть "штани". Об этом в своем видео в социальной сети TikTok рассказала языковед и репетитор по украинскому языку по имени Анна.

Также она назвала единственное исключение – прилагательное "брючний". То есть словосочетание "брючний костюм" не является ошибочным.

"Независимо от того, мужские они или женские, классические, джинсовые или спортивные – это все будет называться одним словом – "штани", – объясняет педагог.

А на сайте Словопедія указывают также о том, что логично было бы заменить и прилагательное "брючний". Поскольку слово "брюки" пришло в наш язык через русский, но осталось в сферах швейной промышленности, торговли, рекламы.

"Это словоупотребление поддерживается терминологизированными сочетаниями "брючний костюм", "брючний цех", хотя вместо них можно (и нужно!) предложить варианты типа "женский костюм-штани", "цех для виготовлення штанів"", – пишут на сайте.

