Никогда не говорите "піти за хлібом": репетитор по украинскому языку наглядно показала распространенные лексические ошибки

В разговорной речи украинцев можно услышать такие словосочетания, как "піти за хлібом", "переведи на українську" та "образи співпадають", но они являются ошибочными. Репетитор по украинскому языку по имени Екатерина, которая готовит учеников к Национальному мультипредметному тесту (НМТ) рассказала, что на украинском правильно говорить "піти по хліб", "перекласти на українську" и "образи збігаються".

Педагог сняла забавное видео, где она наглядно показывает, почему так говорить неправильно. Ролик она опубликовала в социальные сети Instagram.

В ролике, когда ее попросили сходить "за хлібом", педагог спрашивает у своего собеседника, не сбежал ли он опять от него. На просьбу "перевести на українську" человека берут за руку и буквально переводят с места на место. А в случае "образи співпадають" два человека, которые одеты в одном стиле (то есть их "образи збігаються"), одновременно падают на диван.

