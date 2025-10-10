Никогда не говорите на украинском 'їх машина' или 'їх будинок': эту ошибку делают почти все украинцы

Филолог и наставник по технике речи Адам Диденко указал на ошибку, которую делают большинство украинцев. Речь идет об использовании местоимения "їх", когда речь идет о том, кому принадлежит та или иная вещь.

Многие украинцы, рассказывая о собственности кого-то, говорят "їх машина" или "їх будинок". А здесь надо говорить "їхній". Почему это важно, эксперт объяснил в своем видео в социальной сети TikTok.

"Если вы говорите "їх робота", "їх навчання", "їх гроші", то вы говорите неправильно. В этом случае нужно использовать притяжательное местоимение. Поэтому правильно сказать "їхня машина", "їхня робота", "їхнє навчання", "їхній будинок", – объясняет он.

Также он добавил, что слово "їх" отвечает на вопрос "кого?", "чого?", "що?" и используется в таких словосочетаниях, как "їх сьогодні немає".

