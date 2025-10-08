Как правильно – вышел 'з автобуса' или 'з автобусу'? Запомните простое правило о транспорте

Склонение слов в украинском языке – нелегкая тема, где делают ошибки. Многие не знают, какое должно быть окончание в названиях транспортных средств, когда мы говорим о том, что человек вышел из автобуса или автомобиля.

Довольно часто можно услышать варианты "я вийшов з автобусу" или "у мене немає автомобілю". Однако, как объясняет в своем видео в социальной сети TikTok учительница украинского языка из города Днепр Светлана Чернышева, все названия транспортных средств в родительном падеже имеют окончание "а".

Это простое правило, которое надо запомнить, чтобы не допускать ошибок в будущем.

То есть, транспорт в родительном падеже будет звучать так:

Автобуса; Автомобіл; Літака; Велосипеда; Трактора; Самоката.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно сказать на украинском "поробка". Ведь это слово является калькой с русского языка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!