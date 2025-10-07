Это калька с русского: как правильно сказать на украинском 'поробка'

В разговорной украинской речи часто можно услышать слово "поробка". Именно этим словом большинство родителей и учителей или воспитателей называют детское изделие и творческую работу.

Однако, это слово не является исконно украинским, оно происходит от русского "поделка" и языковеды называют его калькированным. На украинском же лучше всего использовать термин "саморобка". Об этом на своей странице в Facebook пишет редактор Ольга Васильева.

"Поробка – калька с русского "поделка". У нас поробка может означать разве что вроки (существительное от "пороблено"). То, что дети делают руками, — это САМОРОБКА", – указывает филолог.

Также можно использовать более общий термин "виріб", который также употребляется для обозначения вещей, созданных своими руками, и является хорошей альтернативой.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сказать "калитка" на украинском языке: правильный вариант знают не все.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!