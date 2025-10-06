Как сказать ''калитка'' на украинском языке: правильный вариант знают не все

В бытовом разговоре часто можно услышать слово "калитка", когда речь идет о входе во двор. Однако, на самом деле это калька с русского.

Да, в украинском языке такое слово есть, но оно имеет другое значение. О том, как же правильно назвать отдельный проход, находящийся возле ворот, читайте в материале OBOZ.UA.

Как объясняет в своем видео на YouTube филолог Александр Авраменко, небольшую дверь в заборе или ограде правильно называть словом "хвіртка".

Также языковед уточняет, что в украинском языке слово "калитка" имеет несколько значений, которые совершенно не связаны с калиткой.

"Калиткой называют кошелек и мешочек для табака. Также оно имеет медицинское значение", – объясняет Авраменко.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сказать на украинском "пішли додому" и "сбить с толку".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!