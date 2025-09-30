Как правильно сказать на украинском ''пішли додому'' и ''збити з толку''

Во многих регионах Украины русский язык десятилетиями преобладал над украинским в бытовом общении. Поэтому, даже когда человек переходит на постоянное общение на государственном языке, есть немало словосочетаний, которые мозг привычно выдает на русском или переводит с использованием кальки.

Среди таких, например, есть "збити з толку" и "пішли додому". Как же правильно говорить их на украинском, читайте в материале OBOZ.UA.

Филолог Татьяна Чемерис в видео на своей странице в социальной сети TikTok рассказала, какими исконно украинскими словами стоит заменить использование этих слов, а также нескольких других.

По словам эксперта, "пішли додому" в украинском языке должно звучать "ходімо додому". А "сбить с толку" – это "спантеличити" или "збити з пантелику".

Кроме этих словосочетаний, преподавательница украинского языка также показала правильный перевод слов"сільодка", "робити вигляд" и "ізвіліна". На украинском это звучит, как "оселедець", "вдавати" или "удавати" и "звивина".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как писать на украинском – "кілограм помідор" или "помідорів"? Репетитор по украинскому языку рассказала о "правиле "ІВ" для мужчин".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!