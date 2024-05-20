''Есть можно только на кухне''. Карпачев объяснил, как тревожность родителей может сыграть с ними плохую шутку

Украинский эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев уверяет, что тревожные родители более остро воспринимают окружающий мир как угрозу, что, в свою очередь, негативно отражается на малышах и подростках. По его словам, если взрослые сдерживают свои эмоции и требуют от школьников отвечать своим многочисленным требованиям, это может привести к эмоциональным срывам.

Об этом Карпачев рассказал в телепроекте "Супермама", разбирая случай одной из участниц. Женщина слишком контролировала своих детей и требовала от них соблюдать определенные правила. В частности, они должны были рисовать только в альбоме, сразу складывать игрушки и есть только на кухне. Такие требования были не из-за реальных потребностей, а из-за собственных переживаний этой мамы.

По словам специалиста, проявления такой тревожности оказывают сильное влияние на детей. Карпачев посоветовал оставлять лишь те правила, которые действительно важны для безопасности и развития малышей. Кроме того, важно обращать внимание на потребности и чувства школьников.

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"В определенный момент ребенок сделает что-то не по вашему плану, и тогда все сдержанные эмоции могут вылиться на него. Просмотрите свои правила и оставьте только те, которые действительно важны для безопасности и развития ребенка. Выслушайте ребенка и пытайтесь понять его потребности и чувства. Это поможет укрепить вашу связь и уменьшить вашу тревожность", – сказал эксперт.

Он также отметил важность саморефлексии и необходимость определения источника тревоги. Карпачев отметил, что в некоторых случаях может потребоваться помощь психолога или техник релаксации, как медитация или дыхательные упражнения.

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