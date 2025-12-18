Есть несколько вариантов: как передвинуть 2 спички, чтобы уравнение стало правильным

Логические задачи со спичками – один из самых простых и одновременно эффективных способов тренировать мышление. Они сочетают визуальное восприятие, внимательность и умение мыслить нестандартно. Смотрите изображение ниже.

Именно "спичечные" головоломки активно используют в обучении и тестах. Перед вами – классический пример такой задачи с несколькими правильными решениями. Как передвинуть 2 спички, чтобы уравнение стало правильным?

Условие задачи

Имеем неправильное уравнение, составленное из спичек:

3 - 6 = 1

Требуется передвинуть две спички, не забирая их и не ломая, так чтобы уравнение стало математически правильным.

Варианты ответа

Вариант 1

После перестановки двух спичек уравнение приобретает вид:

6 - 5 = 1

Уравнение корректное, все цифры составлены из тех же спичек, только изменено их расположение.

Вариант 2

Другой допустимый вариант после перестановки двух спичек:

7 - 8 = 1

Несмотря на неочевидность на первый взгляд, конструкция цифр позволяет получить правильное равенство и в этом случае.

Почему такие задачи полезны

Задачи со спичками развивают пространственное мышление, внимательность к деталям и гибкость ума. Они учат анализировать форму, структуру и альтернативные возможности. Такие упражнения особенно полезны для тренировки мозга, снятия когнитивной усталости и развития креативности. Кроме того, это наглядный пример того, как одна и та же проблема может иметь несколько правильных решений – в зависимости от угла зрения.

