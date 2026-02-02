Есть несколько вариантов: непростая головоломка со спичками
Головоломки со спичками давно стали классикой логических задач. Они проверяют умение мыслить нестандартно. Правильный ответ зависит от внимательности и способности посмотреть на условие под другим углом. Смотрите изображение ниже.
Одно-единственное перемещение может полностью изменить смысл уравнения. Попробуйте решить задачу, передвинув только одну спичку. Попробуйте разгадать все правильные вариации.
Перед вами уравнение:
9 + 2 = 5 + 1
Нужно передвинуть только одну спичку так, чтобы равенство стало правильным. Ломать или убирать спички нельзя – разрешается только одно перемещение.
Разгадка
Существует несколько возможных вариантов решения.
Один из них – превратить 9 на 5, передвинув соответствующую спичку. Тогда уравнение примет вид:
5 + 2 = 6 + 1
Другой вариант:
9 - 2 = 6 + 1
Еще один вариант:
8 - 2 = 5 + 1
В каждом случае достаточно лишь одного движения, чтобы сделать выражение математически правильным.
Чем полезны такие задания
Головоломки со спичками развивают гибкость мышления и способность видеть несколько вариантов решения одной проблемы. Они тренируют внимательность к деталям и учат не ограничиваться первым очевидным ответом. Подобные упражнения также помогают переключить внимание после напряженной работы и поддерживают интеллектуальную активность. Это простой, но эффективный способ поддерживать ум в тонусе независимо от возраста.
